ABD'yi sarsan koronavirüs aşısı açıklaması! Son dakika haberine göre; Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, ülkeler salgına karşı aşı geliştirme çalıştırmalarını sürdürüyor. Virüse dair yeni araştırmalar ortaya çıkarken son gelen aşı açıklaması ABD'de endişeye yol açtı. Giriş Tarihi: 07.08.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 22:03
Corona virüsü ile ilgili araştırmaya göre; grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtlandı. Hal böyleyken araştırmacılar koronavirüs aşısında da benzer bir durumun ortaya çıkacağını öngörüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 720 bine yaklaştı.
Tüm dünya pyandemiyi durdurmak için bir aşının bulunması beklerken, aşının salgının merkez üssü ABD'de nüfusun yaklaşık yarısında etkili olmayabileceği belirtildi.
GRİP VE HEPATİT B AŞISI OBEZLERDE DAHA AZ ETKİNLİK GÖSTERDİ
Bilim insanları daha önceden yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez kişilerde yeterince etkili olmadığını ortaya koymadığını ve bu durumun onları hastalıklara, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara daha yatkın hale getirdiğini ortaya koydu. ABD'li ve İngiliz araştırmacılar benzer bir durumun yeni tip corona virüs aşısında da ya��anabileceği konusunda uyardı.
OBEZİTE COVİD-19'A KARŞI YÜKSEK RİSK OLUŞTURUYOR
Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu oluşuyor. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturuyor.. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması halinde obezite meydana geliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezitenin kanser, kalp ve diyabet başta olmak üzere pekçok hastalığa neden oluyor. Bununla birlikte obeziteden muzdarip kişiler Covid-19'a karşı da riskli grup içinde yer alıyor.