Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı’nın açılışını gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



"Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcudur. Bratislava Şehitliği'miz, hatıralarına layık şekilde yeniden tanzim edildi. Şehitliğimizdeki çalışmalar daha önce büyükelçi olarak görev yapan, şimdi de Polonya'nın başkenti Varşova'da büyükelçimiz olan çalışma arkadaşımız Tunç Üğdül zamanında başlatıldı. Tunç bey aynı zamanda bu çalışmaların tamamlanmasına vesile olan kıymetli büyükelçimiz Aslıgül Üğdül'ün de değerli eşleri. O nedenle her iki büyükelçimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum"