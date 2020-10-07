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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı’nın açılışını gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15'incisi düzenlenecek Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak üzere geldiği Slovakya'da, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesinde şehit olan askerlerimiz için yapılan Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok'da katıldı.
Giriş Tarihi: 07.10.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 21:11
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