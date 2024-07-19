Biden adaylıktan çekiliyor mu? Tartışmalara son noktayı koyan açıklama

Dillon, ancak tüm bunlara rağmen "Biden'ın kesinlikle yarışta kalacağını" söyleyerek, "Zafer için birkaç yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19'a yakalanan ve kendini izole eden Biden'ın, toparlandıktan sonra gelecek hafta seçim kampanyasına tekrar başlayacağını aktaran Dillon, Demokratlara Biden'a destek olma ve birlik olarak hareket etme çağrısında bulundu.