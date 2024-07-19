Biden adaylıktan çekiliyor mu? Tartışmalara son noktayı koyan açıklama
ABD'de seçimler için geri sayım başladı. Mevcut başkan Biden ve Trump arasında yaşanan münazaranın ardından ABD başkanının sağlık sorunları olduğu ve aday olmaması gerektiği tartışmaları devam ederken dikkat çeken bir açıklama geldi. Joe Biden'ın ekibi tarafından ABD başkanının aday olup olmayacağı konusunda O'Malley Dillon, "yarışa devam" dedi. İşte detaylar...
Giriş: 19.07.2024
21:29
Güncelleme: 19.07.2024
21:41
ABD'de gözler Kasım ayında yapılacak seçimlere çevrildi. Joe Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la gerçekleştirdiği münazaranın ardından ABD Başkanının sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle adaylığı tartışma konusu oldu.
Biden'ın sağlığına ilişkin tartışmalar sürerken adaylıktan çekileceği iddia edilmişti.
İşte tüm bu iddialara ABD Başkanının seçim Kampanyası Müdürü Jen O'Malley Dillon'dan son noktayı koyan bir açıklama geldi.
'KESİNLİKLE' DİYEREK DUYURDU
Dillon, Biden'ın "biraz destek kaybettiğinin" farkında olduklarını aktaran Dillon, Başkan'ın yarıştan çekilmesi için yapılan çağrıların durumu zorlaştırdığını dile getirdi.
Dillon, ancak tüm bunlara rağmen "Biden'ın kesinlikle yarışta kalacağını" söyleyerek, "Zafer için birkaç yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19'a yakalanan ve kendini izole eden Biden'ın, toparlandıktan sonra gelecek hafta seçim kampanyasına tekrar başlayacağını aktaran Dillon, Demokratlara Biden'a destek olma ve birlik olarak hareket etme çağrısında bulundu.
KAMPANYA EKİBİ BİR ARAYA GELİYOR
ABD basınında yer alan haberlerde, Biden'ın kampanyasını yürüten yetkililerin bugün toplanacağı kaydedildi. Haberde aynı zamanda, Demokratların bu ay sonu düzenleyeceği Parti Ulusal Kongresi öncesinde de adaylarının sanal oylama yoluyla belirlenip belirlenmeyeceğini ele alacağı ifade edildi.