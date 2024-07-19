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Hindistan’da camiye alçak saldırı! Ellerde sopalar ve baltalarla tahrip ettiler

Dünyada İslam karşıtı saldırılılar artmaya devam ediyor. Son olarak Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde devlet destekli Hindu çeteler, ellerde sopalar ve baltalarla bir camiyi tahrip etti. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Bir ev ateşe verildi ve birkaç araç hasar gördü. Bölge sakinleri orada hiçbir polisin bulunmadığını iddia etti. İşte o akılalmaz anlar...

Giriş: 19.07.2024 20:26 Güncelleme: 19.07.2024 20:53
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Hindistan’da camiye alçak saldırı! Hindu çeteler sopalar ve baltalarla camiyi tahrip ettiler

Dünyada İslam karşıtı saldırılılar artmaya devam ediyor.

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  • 11
Hindistan’da camiye alçak saldırı! Hindu çeteler sopalar ve baltalarla camiyi tahrip ettiler

Son olarak Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde devlet destekli Hindu çeteler, ellerde sopalar ve baltalarla bir camiyi tahrip etti.

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Hindistan’da camiye alçak saldırı! Hindu çeteler sopalar ve baltalarla camiyi tahrip ettiler

Olay 14 Temmuz'da yaşanırken bununla da sınırlı kalmadı.

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Hindistan’da camiye alçak saldırı! Hindu çeteler sopalar ve baltalarla camiyi tahrip ettiler

Bir ev ateşe verildi ve birkaç araç hasar gördü. Bölge sakinleri orada hiçbir polisin bulunmadığını iddia etti.

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Hindistan’da camiye alçak saldırı! Hindu çeteler sopalar ve baltalarla camiyi tahrip ettiler

Görüntülerde, Hindu çetelerin ellerinde sopalarla caminin içini tahrip ettiği görülüyor.