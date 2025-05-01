01 Mayıs 2025, Perşembe
ABD'de "cehennem çukuruna" sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S
ABD'nin Teksas eyaletinde tutulan Venezuelalı göçmenler, sınır dışı edilip El Salvador'daki korkunç CECOT hapishanesine gönderilme ihtimali karşısında panik içinde. Göçmenler, Trump yönetiminin uyguladığı sert yeni politikalar nedeniyle, "Cehennem Çukuru" olarak bilinen bu yüksek güvenlikli hapishaneye yollanabileceklerini belirterek Reuters kameralarına dramatik bir yardım çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 01.05.2025 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:08