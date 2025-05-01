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ABD'de "cehennem çukuruna" sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

ABD'nin Teksas eyaletinde tutulan Venezuelalı göçmenler, sınır dışı edilip El Salvador'daki korkunç CECOT hapishanesine gönderilme ihtimali karşısında panik içinde. Göçmenler, Trump yönetiminin uyguladığı sert yeni politikalar nedeniyle, "Cehennem Çukuru" olarak bilinen bu yüksek güvenlikli hapishaneye yollanabileceklerini belirterek Reuters kameralarına dramatik bir yardım çağrısında bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:08
ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Teksas'ta tutulan Venezuelalı göçmenler, El Salvador'un infazlarla ve işkencelerle anılan CECOT Hapishanesi'ne gönderilme korkusuyla "S.O.S" çağrısı yaptı.

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

ABD'nin Teksas eyaletinde tutulan Venezuelalı göçmenler, sınır dışı edilip El Salvador'daki korkunç CECOT hapishanesine gönderilme ihtimali karşısında panik içinde. Göçmenler, Trump yönetiminin uyguladığı sert yeni politikalar nedeniyle, "cehennem çukuru" olarak bilinen bu yüksek güvenlikli hapishaneye yollanabileceklerini belirterek Reuters kameralarına dramatik bir yardım çağrısında bulundu.

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Göçmenlerden Toprakta "S.O.S": "Hayatımızdan Endişeliyiz"

Teksas'ın Anson kentinde bulunan Bluebonnet Gözaltı Merkezi'nde tutulan 31 göçmen, Reuters'a ait bir drone'un havada olduğu sırada, avlunun toprak zemininde vücutlarıyla "S-O-S" yazdı. Bu sessiz çığlık, içeride yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi.

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Reuters'ın haberine göre, bu gösteriden yalnızca on gün önce çok sayıda Venezuelalı göçmen, ABD Göçmenlik yetkililerinden sınır dışı edileceklerine dair belgeler aldı. Yetkililer, bu kişilerin Venezuela'nın acımasız çetesi Tren de Aragua üyesi olduğunu öne sürdü. Göçmenler ise iddiaları yalanladı ve belgeleri imzalamayı reddetti.

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Ancak 18 Nisan Cuma günü, aralarında 24 yaşındaki Diover Millan ve 19 yaşındaki Jeferson Escalona'nın da bulunduğu bir grup göçmen otobüslere bindirilerek havalimanına götürüldü. Son anda durdurulan sınır dışı işlemleri, Yüksek Mahkeme'nin geçici engellemesi sayesinde iptal edildi.

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Trump Yönetimi, Göçmenleri "Yabancı Düşman" Sayıyor

Reuters'ın ulaştığı belgelere göre, göçmenlerin sınır dışı edilme süreci Trump yönetiminin yeniden gündeme aldığı 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası"na dayandırılıyor. Bu yasa, ABD'de savaş haliyle bağlantılı olarak, belirli yabancı ülke vatandaşlarının mahkeme kararı olmadan sınır dışı edilmesine olanak tanıyor.

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Eğer Yüksek Mahkeme bu engeli kaldırırsa, göçmenlerin adresi El Salvador'daki CECOT olacak: Latin Amerika'nın en sert güvenlikli cezaevi ve mahkûmlar arasında bilinen adıyla "cehennem çukuru".

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

"Ben Çete Üyesi Değilim, Sadece Hayatta Kalmak İstiyorum"

Escalona, Reuters'a yaptığı telefon görüşmesinde çete üyesi olmadığını, Venezuela'da polis olarak çalıştığını söyledi.
"Telefonumda gördükleri bazı el hareketlerini yanlış anlamışlar." dedi.

"Venezuela'da bu normaldir. Ben hiçbir çeteye üye değilim. Beni El Salvador'a göndermek istiyorlar ama orada hayatımdan endişe edebilirim."

Millan'ın eşi ise eşinin çaresizliğini şöyle anlattı:

"Avluya çıktığında yere oturup gökyüzüne baktı ve Tanrı'ya buradan bir an önce kurtulmak için dua etti. O kadar aç kalıyorlar ki, daha az acıkmak için uzun süre uyumaya çalışıyor."

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Guantanamo'dan Bluebonnet'e: Gözetim Altında Hayalet Mahkumlar

Bazı göçmenlerin ABD'nin Guantanamo'daki göçmen kampından Bluebonnet'e getirildiği ortaya çıktı. Escalona, Teksas polisine araçla kaçmaktan dolayı tutuklanmış, ardından Guantanamo'ya gönderilmiş ve oradan tekrar iç bölgelere taşınmış. Şu an "yüksek riskli" statüsünde tutuluyor.

Gözaltındaki bazı kişilerin kırmızı tulum giymesi, bu sınıflandırmanın açık göstergesi. Reuters, Bluebonnet merkezine giriş izni verilmediği için drone ve uçak yardımıyla içeriden görüntüler elde etti.

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Savaş Yasasıyla Sınır Dışı: "Düşman Yabancı" mı?

ABD hükümeti bu süreci, 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası" (Alien Enemies Act) kapsamında yürütüyor. Bu yasa savaş dönemlerinde çıkarılmış ve 18. yüzyıldan kalma. Şimdi ise çete üyesi oldukları iddia edilen, ancak suç sabıkası olmayan göçmenlere uygulanıyor.

26 Nisan'da bir göçmenlik yetkilisinin koğuşta yaptığı açıklamaya göre, bu yasa kapsamındaki sınır dışı işlemleri, göçmenlerin planlı mahkeme tarihlerini geçersiz kılıyor.
"Mahkemeniz artık yok sayılır," diyen yetkiliye, tutuklulardan biri şu tepkiyi verdi:

"Üç ülkede yaşadım, hiç sabıkam yok. O zaman beni nasıl 'düşman' sayıp El Salvador'a gönderirsiniz?"

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

CECOT: Betonun Altında Bir Mezarlık mı?

Göçmenlerin gönderilmekten korktuğu yer olan CECOT cezaevi, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin organize suçla mücadele politikalarının simgesi. Kapasitesi 40.000 mahkûma çıkan bu dev kompleks, "Cehennem Çukuru" olarak adlandırılıyor. Mahkûmlar yere diz çökmeye zorlanıyor, saatlerce güneş altında tutuluyor ve hücrelerinde ışık görmeden günler geçiriyor.

Trump yönetimi, bu cezaevine daha önce en az 137 Venezuelalıyı gönderdi. İnsan hakları örgütleri, söz konusu uygulamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor.

ABD’de cehennem çukuruna sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Sığınma Umudu Yerini Korkuya Bıraktı

Aralarında Millan'ın da olduğu bazı göçmenlerin ABD'de iltica başvurusu sürüyor. Ancak Trump yönetiminin yeni uygulamaları, bu yasal süreci baypas ederek göçmenleri doğrudan sınır dışı etmeyi amaçlıyor. Millan'ın iltica duruşması 1 Mayıs'ta yapılacak—eğer o tarihten önce El Salvador'a gönderilmezse.

Reuters'ın belge, görsel ve tanıklıklara dayandırdığı bu haber, ABD'de göçmen politikalarının yeni bir evreye girdiğini gösteriyor.
Göçmen hakları savunucularına göre, "bu süreç sadece sınır dışı değil; sistematik bir korku yönetimi."