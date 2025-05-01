ABD'de "cehennem çukuruna" sürgün korkusu! Dramatik yardım çağrısı: S.O.S

Savaş Yasasıyla Sınır Dışı: "Düşman Yabancı" mı?

ABD hükümeti bu süreci, 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası" (Alien Enemies Act) kapsamında yürütüyor. Bu yasa savaş dönemlerinde çıkarılmış ve 18. yüzyıldan kalma. Şimdi ise çete üyesi oldukları iddia edilen, ancak suç sabıkası olmayan göçmenlere uygulanıyor.

26 Nisan'da bir göçmenlik yetkilisinin koğuşta yaptığı açıklamaya göre, bu yasa kapsamındaki sınır dışı işlemleri, göçmenlerin planlı mahkeme tarihlerini geçersiz kılıyor.

"Mahkemeniz artık yok sayılır," diyen yetkiliye, tutuklulardan biri şu tepkiyi verdi: