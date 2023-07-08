LGBT terörüne karşı binlerce kişi sokakta! Gürcistan'da sapkınların düzenleyeceği etkinliği iptal ettirdiler...

Dünya genelinde LGBT terörüne karşı protestolar her geçen gün artarken Gürcistan'da da binlerce kişi çocuklarını bu sapkınlıktan korumak adına sokaklara indi. Ellerinde Gürcistan bayrakları ve LGBT karşıtı pankartları taşıyan kalabalık grup, Tiflis'te Lisi Gölü'ne yakın bir noktaya gelerek burada LGBT üyelerinin düzenleyeceği programın iptal edilmesini talep etti. Çok sayıda polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda toplanan göstericiler, etkinliğin düzenleneceği alana izinsiz girmeye çalışınca polis ile arbede çıktı. Tiflis'te öğle saatlerinde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği, güvenlik nedeniyle iptal edildi. Geçtiğimiz aylarda da çok sayıda aile ABD, Kanada gibi ülkelerde sokağa inerek LGBT terörüne karşı protesto gösterisi düzenlemişti.