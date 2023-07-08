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Haberler Galeri LGBT terörüne karşı binlerce kişi sokakta! Gürcistan'da sapkınların düzenleyeceği etkinliği iptal ettirdiler...

LGBT terörüne karşı binlerce kişi sokakta! Gürcistan'da sapkınların düzenleyeceği etkinliği iptal ettirdiler...

Dünya genelinde LGBT terörüne karşı protestolar her geçen gün artarken Gürcistan'da da binlerce kişi çocuklarını bu sapkınlıktan korumak adına sokaklara indi. Ellerinde Gürcistan bayrakları ve LGBT karşıtı pankartları taşıyan kalabalık grup, Tiflis'te Lisi Gölü'ne yakın bir noktaya gelerek burada LGBT üyelerinin düzenleyeceği programın iptal edilmesini talep etti. Çok sayıda polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda toplanan göstericiler, etkinliğin düzenleneceği alana izinsiz girmeye çalışınca polis ile arbede çıktı. Tiflis'te öğle saatlerinde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği, güvenlik nedeniyle iptal edildi. Geçtiğimiz aylarda da çok sayıda aile ABD, Kanada gibi ülkelerde sokağa inerek LGBT terörüne karşı protesto gösterisi düzenlemişti.

Giriş Tarihi: 08.07.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 23:24
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LGBT terörüne karşı binlerce kişi sokakta! Gürcistan’da sapkınların düzenleyeceği etkinliği iptal ettirdiler...

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, LGBT üyelerinin yapacağı bir etkinlik binlerce kişi tarafından protesto edildi.

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LGBT terörüne karşı binlerce kişi sokakta! Gürcistan’da sapkınların düzenleyeceği etkinliği iptal ettirdiler...

Bazı göstericiler program alanına ulaşarak etkinlik için hazırlanan dekora zarar verdi, buradaki bazı bayraklar ve pankartlar ateşe verildi.

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LGBT terörüne karşı binlerce kişi sokakta! Gürcistan’da sapkınların düzenleyeceği etkinliği iptal ettirdiler...

Polis özel kuvvetleri birliklerinin de yer aldığı alanda yaklaşık bir saat boyunca arbede yaşandı.

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LGBT terörüne karşı binlerce kişi sokakta! Gürcistan’da sapkınların düzenleyeceği etkinliği iptal ettirdiler...

Tiflis'te öğle saatlerinde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği, güvenlik nedeniyle iptal edildi.

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LGBT terörüne karşı binlerce kişi sokakta! Gürcistan’da sapkınların düzenleyeceği etkinliği iptal ettirdiler...

LGBT karşıtı gösterinin sona ermesine rağmen çok sayda kişi halihazırda etkinlik alanında beklemeye devam ediyor.