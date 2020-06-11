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Son dakika: Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama
Son dakika haberi; Dünyada 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve hızla yayılmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) ilei llgili Çin'den flaş açıklama geldi. Koronavirüs aşı çalışmalarında geliştirilen bir aşının hayvanlar üzerinde denendiğini ve ilk sonuçların umut verici olduğunu uluslararası kamuoyuna açıklandı. Geliştirilen aşının virüsü hücrelere bulaşmasını engellediği bildirildi.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 12:58
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