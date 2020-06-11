Son dakika: Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama

HÜCRELERE BULAŞMASI ENGELLENİYOR

BBIBP-CorV isimli aşı ile ilgili bir makaleyi Cell isimli tıp dergisine gönderen Çinli bilim insanları, "Bu aşı yüksek seviyede antikor üreterek virüsün maymunlar, fareler ve tavşanların hücrelerini enfekte etmesinin önüne geçiyor" yorumunu yaptı.