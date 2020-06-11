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Haberler Galeri Son dakika: Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama

Son dakika: Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama

Son dakika haberi; Dünyada 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve hızla yayılmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) ilei llgili Çin'den flaş açıklama geldi. Koronavirüs aşı çalışmalarında geliştirilen bir aşının hayvanlar üzerinde denendiğini ve ilk sonuçların umut verici olduğunu uluslararası kamuoyuna açıklandı. Geliştirilen aşının virüsü hücrelere bulaşmasını engellediği bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 12:58
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Son dakika: Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama GALERİ DEVAM EDİYOR

Yeni tip koronavirüse yönelik aşı çalışmaları ilgili Çin'den sevindiren bir haber geldi.

Reuters haber ajansının duyurduğu haberde, Çin'de geliştirilen corona virüsü aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı.

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Son dakika: Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama

Çinli bilim adamlarının deneyi maymunlar üzerinde denediği aktarılırken, aşının antikor ürettiğini ve herhangi bir yan etkisi olmadığı belirtildi.

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Son dakika: Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama

Uzmanlar, 1000'den fazla insanın dahil olacağı bir test sürecinin de başladığını aktardı.

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Son dakika: Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama

HÜCRELERE BULAŞMASI ENGELLENİYOR

BBIBP-CorV isimli aşı ile ilgili bir makaleyi Cell isimli tıp dergisine gönderen Çinli bilim insanları, "Bu aşı yüksek seviyede antikor üreterek virüsün maymunlar, fareler ve tavşanların hücrelerini enfekte etmesinin önüne geçiyor" yorumunu yaptı.

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Son dakika: Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama

Çin devletine ait olan Çin Devlet Farmakoloji Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen BBIBP-CorV isimli aşı, Çin'de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olarak lanse edildi.