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Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken açıklama: İş arıyorum | O sözleri sosyal medyada gündem oldu

Beyaz Saray, dijital içerik üreticilerinin oluşturduğu ekonomiye ilişkin konferansa ev sahipliği yaptı. Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden "İçerik Üreticisi Ekonomi Konferansı"nda 100'e yakın dijital içerik üreticisi ile sektör profesyonelleri bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Biden'ın "İş arıyorum" ifadeleri dikkat çekti. O sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:42
Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden: İş arıyorum | O sözleri sosyal medyada gündem oldu

Beyaz Saray Dijital Strateji Ofisinin ilk kez düzenlediği "İçerik Üreticisi Ekonomi Konferansı"nda 100'e yakın dijital içerik üreticisi ile sektör profesyonelleri bir araya geldi.

Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden: İş arıyorum | O sözleri sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden da gizlilik, adil ödeme, yapay zeka ve ruh sağlığı gibi dijital içerik üretim ekonomisindeki önemli konuların ele alındığı konferansa katıldı.

Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden: İş arıyorum | O sözleri sosyal medyada gündem oldu

İlk olarak katılımcılarla özçekim yapan Biden, içerik üreticilerine "Gelecek sizsiniz." dedi.

Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden: İş arıyorum | O sözleri sosyal medyada gündem oldu

Bugünlerde daha fazla insanın içerik üretme işine girmek istediğini belirten Biden, içerik üretimi ekonomisinin değerinin 250 milyar dolar olduğunu ve bunun gelecek birkaç yıl içinde iki katına çıkmasının beklendiğini aktardı.

Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden: İş arıyorum | O sözleri sosyal medyada gündem oldu

Biden, içerik üreticilerinin iletişim kurma şeklinin tüm dinamiği değiştireceğini düşündüğünü belirtti.