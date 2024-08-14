15 Ağustos 2024, Perşembe
Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken açıklama: İş arıyorum | O sözleri sosyal medyada gündem oldu
Beyaz Saray, dijital içerik üreticilerinin oluşturduğu ekonomiye ilişkin konferansa ev sahipliği yaptı. Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden "İçerik Üreticisi Ekonomi Konferansı"nda 100'e yakın dijital içerik üreticisi ile sektör profesyonelleri bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Biden'ın "İş arıyorum" ifadeleri dikkat çekti. O sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:42