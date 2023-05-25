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Kirli planları suya düşen Batı'dan şok itiraf: Erdoğan tüm zorluklara meydan okudu

Türkiye'de 2. tur seçimleri için artık geri sayım başladı. Haftalardır Türkiye'deki seçim maratonunu takip eden Batı medyasından ise itiraf gibi bir analiz geldi. CNN Başkan Erdoğan'la ilgili bir haberinde "Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük, ancak o kazanmaya hazır. Tüm olasılıklara meydana okuyor" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:17
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Kirli planları suya düşen Batı’dan şok itiraf: Erdoğan tüm zorluklara meydan okudu

Türkiye'de 2. tura günler kalmışken dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Dünya medyasında hemen hemen her gün, Türkiye'deki seçimler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haberlere yer veriliyor.

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Kirli planları suya düşen Batı’dan şok itiraf: Erdoğan tüm zorluklara meydan okudu

Batı medyası ise 14 Mayıs seçimlerine kadar oldukça kirli bir propaganda benimseyerek AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı karalama kampanyası yürüttü. Bu konuyla ilgili bu sabah bir haber yayımlanan CNN'de itiraf gibi bir analize yer verildi.

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Kirli planları suya düşen Batı’dan şok itiraf: Erdoğan tüm zorluklara meydan okudu

Haberde "Türkiye'deki yıkıcı depremin ardından Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük. Ancak bunun yerine o kazanmaya hazır" şeklinde bir başlık atıldı.

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Kirli planları suya düşen Batı’dan şok itiraf: Erdoğan tüm zorluklara meydan okudu

Haberin devamında ise "Pek çok uzman Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının tam bir döngü ile sona ermesini bekliyordu. Ancak Erdoğan tüm olasılıklara meydan okudu" denildi.

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Kirli planları suya düşen Batı’dan şok itiraf: Erdoğan tüm zorluklara meydan okudu

14 Mayıs yarışlarında Erdoğan'ın açık ara farkla önde olduğunu ifade eden CNN, "Erdoğan liderlik için gereken yüzde 50 barajının yarım puandan az bir şekilde aldında kaldı. Partisi ise rahatlıkla çoğunluk kazandı" dedi.