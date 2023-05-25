Kirli planları suya düşen Batı'dan şok itiraf: Erdoğan tüm zorluklara meydan okudu

Türkiye'de 2. tur seçimleri için artık geri sayım başladı. Haftalardır Türkiye'deki seçim maratonunu takip eden Batı medyasından ise itiraf gibi bir analiz geldi. CNN Başkan Erdoğan'la ilgili bir haberinde "Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük, ancak o kazanmaya hazır. Tüm olasılıklara meydana okuyor" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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