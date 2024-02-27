Gazze’nin özgürlüğü için kendisini yakarak intihar etti! ABD’li askerin son sözleri hafızalara kazındı: Soykırıma ortak olmayacağım

Ölümü büyük sarsıntı yaratan Bushnell'in son mesajları da ortaya çıktı. Washington Post gazetesi, Bushnell ve 25 yaşındaki arkadaşının birkaç gün önce telefonda fedakarlık ve anarşi konularına ilişkin konuştuğunu öne sürdü. Bushnell'in isminin açıklanmadığı arkadaşına kendini yakmadan sadece 12 dakika önce "Umarım anlarsın, seni seviyorum" diye yazdığını belirten WP, Bushnell'in bir başka mesajında ise "Bu hiç mantıklı değil ama seni özleyeceğimi hissediyorum." dediğini aktardı. Washington Post ayrıca Bushnell'in dini bir mahallede büyüdüğünü hatta bazı Hristiyan cemaatlerine üye olduğunu da belirtti.