Gazze'nin özgürlüğü için kendisini yakarak intihar etti! ABD'li askerin son sözleri hafızalara kazındı: Soykırıma ortak olmayacağım
ABD'nin başkenti Washington'da dün İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD Hava Kuvvetleri görevlisi Aaron Bushnell'in hayatını kaybettiği açıklandı. 25 yaşındaki askerin İsrail'in Gazze soykırımına lanet yağdırmış, "
Soykırıma ortak olmayacağım" diyerek benzin döküp kendini yakmıştı. Ölen Bushnell'in son mesajları ortaya çıkarken, Arap Baharı vurgusu da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 27.02.2024
16:01 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
16:16
ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell'in, Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini ateşe vermesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. "
Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" diyen Bushnell, daha sonra başından aşağı benzin dökerek kendini yaktı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder Bushnell'in öldüğünü doğrulayarak, " ABD Hava Kuvvetleri'nin havacının ölümünü doğruladığını biliyorum. En yakın akrabalara bildirimler tamamlandıktan 24 saat sonra ek bilgi vermeyi planlıyorlar" dedi.
Ölümü büyük sarsıntı yaratan Bushnell'in son mesajları da ortaya çıktı. Washington Post gazetesi, Bushnell ve 25 yaşındaki arkadaşının birkaç gün önce telefonda fedakarlık ve anarşi konularına ilişkin konuştuğunu öne sürdü. Bushnell'in isminin açıklanmadığı arkadaşına kendini yakmadan sadece 12 dakika önce "Umarım anlarsın, seni seviyorum" diye yazdığını belirten WP, Bushnell'in bir başka mesajında ise "
Bu hiç mantıklı değil ama seni özleyeceğimi hissediyorum." dediğini aktardı. Washington Post ayrıca Bushnell'in dini bir mahallede büyüdüğünü hatta bazı Hristiyan cemaatlerine üye olduğunu da belirtti.
New York Post gazetesi ise Bushnell'in sosyal medya paylaşımlarına yer verdi. Bushnell'in tam 6 yıl önce yaptığı bir paylaşımda "
Birçoğumuz kendimize şu soruyu sormaktan hoşlanırız: 'Kölelik sırasında hayatta olsaydım ne yapardım? Ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım?" ifadelerini kullandığı görüldü.
Öte yandan Arap ülkelerinden çok sayıda X sosyal medya kullanıcısı, Bushnell için "
Amerika'nın Buazizi'si" ifadesini kullandı. ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde bulunan 25 yaşındaki Amerikan askerini, 2010 yılında kendini ateşe veren Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi'ye benzeten Arap sosyal medya kullanıcıları, Buazizi'nin Tunus'ta " Yasemin Devrimi" Arap dünyasında ise " Arap Baharı" olarak adlandırılan süreci başlatan isim olduğuna dikkati çekti.
"Labnan" isimli bir hesap, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, " Amerikalı Buazizi öldü." ifadesini kullandı. Abdurrahman Amir isimli bir sosyal medya kullanıcısı, " Bushnell, Muhammed Buazizi mi olacak? Amerika, Avrupa Baharı'nın zamanı geldi mi?" paylaşımında bulundu. Musa Mazin isimli kullanıcı da "Buazizi'nin Amerika'da yeniden dirildiğini düşünüyorum." ifadesine yer verdi. Ahmed el-Cuheyni ise, " Amerika'nın Buazizi'sinin Filistin'e özgürlük diyerek can verdiğini" belirtti.