Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da

NATO Zirvesi öncesi Batı basınında Türkiye'nin savunma sanayii öne çıktı. Alman ve İngiliz basını, Avrupa'nın artan güvenlik endişeleri nedeniyle Ankara'nın askeri üretim kapasitesine daha fazla ihtiyaç duyduğunu yazarken, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna dikkat çekti. Analizlerde, Avrupa'nın Türk savunma sanayiiyle daha yakın iş birliği arayışına girdiği vurgulandı.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, Batı basını Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi ve NATO açısından artan stratejik önemini gündemine taşıdı. Avrupa'da yayımlanan analizlerde, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceği yönündeki endişelerin, Türkiye'yi kıta güvenliği açısından vazgeçilmez aktörlerden biri haline getirdiği değerlendirmesi yapıldı. TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ AVRUPA'DA MANŞETLERDE

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Alman Ordusu Yakında Türkiye'den Silah mı Satın Alacak?" başlıklı analizinde Ankara'nın savunma sanayiindeki yükselişine dikkat çekti. Haberde, Almanya Savunma Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez Siyasi Direktör Başkanlığı bünyesindeki özel bir heyeti İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'na göndermesi, Berlin'in Türk savunma ürünlerine yönelik artan ilgisinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

FINANCIAL TIMES: AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE BAKIŞI DEĞİŞİYOR İngiltere merkezli Financial Times da kapsamlı analizinde, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik güvenlik yaklaşımında önemli bir değişim yaşandığını yazdı. Gazeteye göre Türkiye artık Avrupa açısından yalnızca NATO'nun önemli bir müttefiki değil, aynı zamanda insansız hava araçları, mühimmat ve füze sistemlerini seri üretme kapasitesine sahip kritik bir savunma ortağı olarak görülüyor.

Analizde, Avrupa ordularının hızla artan mühimmat ihtiyacını karşılayabilecek sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğu belirtilirken, Türk savunma şirketlerinin küresel talebi doğru okuyarak pazardaki boşluğu hızla doldurduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Türkiye'nin savunma ihracatının geçen yıl 10 milyar doları aştığı, ihracatın yarısından fazlasının ise NATO ülkelerine yapıldığına dikkat çekildi.