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Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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NATO Zirvesi öncesi Batı basınında Türkiye'nin savunma sanayii öne çıktı. Alman ve İngiliz basını, Avrupa'nın artan güvenlik endişeleri nedeniyle Ankara'nın askeri üretim kapasitesine daha fazla ihtiyaç duyduğunu yazarken, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna dikkat çekti. Analizlerde, Avrupa'nın Türk savunma sanayiiyle daha yakın iş birliği arayışına girdiği vurgulandı.

Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da 1

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, Batı basını Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi ve NATO açısından artan stratejik önemini gündemine taşıdı.

Avrupa'da yayımlanan analizlerde, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceği yönündeki endişelerin, Türkiye'yi kıta güvenliği açısından vazgeçilmez aktörlerden biri haline getirdiği değerlendirmesi yapıldı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ AVRUPA'DA MANŞETLERDE
Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da 2

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Alman Ordusu Yakında Türkiye'den Silah mı Satın Alacak?" başlıklı analizinde Ankara'nın savunma sanayiindeki yükselişine dikkat çekti. Haberde, Almanya Savunma Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez Siyasi Direktör Başkanlığı bünyesindeki özel bir heyeti İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'na göndermesi, Berlin'in Türk savunma ürünlerine yönelik artan ilgisinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

Ahaber
Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da 3

FINANCIAL TIMES: AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE BAKIŞI DEĞİŞİYOR

İngiltere merkezli Financial Times da kapsamlı analizinde, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik güvenlik yaklaşımında önemli bir değişim yaşandığını yazdı. Gazeteye göre Türkiye artık Avrupa açısından yalnızca NATO'nun önemli bir müttefiki değil, aynı zamanda insansız hava araçları, mühimmat ve füze sistemlerini seri üretme kapasitesine sahip kritik bir savunma ortağı olarak görülüyor.

Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da 4

Analizde, Avrupa ordularının hızla artan mühimmat ihtiyacını karşılayabilecek sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğu belirtilirken, Türk savunma şirketlerinin küresel talebi doğru okuyarak pazardaki boşluğu hızla doldurduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Türkiye'nin savunma ihracatının geçen yıl 10 milyar doları aştığı, ihracatın yarısından fazlasının ise NATO ülkelerine yapıldığına dikkat çekildi.

Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da 5

NATO ZİRVESİ ANKARA'NIN STRATEJİK AĞIRLIĞINI GÖSTERİYOR

Financial Times, bu yıl NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesini de Avrupa'nın Türkiye'ye bakışındaki değişimin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendirdi. Gazeteye göre yaklaşık on yıl önce bazı Avrupa ülkeleri, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri gerekçe göstererek NATO Zirvesi'nin İstanbul'da yapılmasına karşı çıkarken, bugün ise Avrupa güvenliğine ilişkin değişen dengeler nedeniyle Ankara'nın stratejik rolü yeniden ön plana çıkmış durumda.

Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da 6

Analizde, Avrupa'nın özellikle savunma sanayii alanında Türkiye ile daha fazla ortaklık kurmak istediği, Baykar'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo ile ortaklığı ve Türk şirketlerinin Avrupa'da üretim yatırımlarını artırmasının bu süreci hızlandırdığı ifade edildi.

Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da 7

"TÜM MÜTTEFİKLERİMİZİN TÜRKİYE GİBİ GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİİNE SAHİP OLMASINI İSTERİZ"

A Haber'in paylaştığı görüntülerde NATO'dan yapılan değerlendirmeye de yer verildi. Açıklamada, "Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayiine sahip olmasını isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Batı basını Türk savunma sanayiini manşetlere taşıdı! Avrupa'nın gözü Ankara'da 8

Batı basınında peş peşe yayımlanan analizler, Avrupa'nın değişen güvenlik ortamında Türkiye'nin savunma sanayiini yalnızca bölgesel değil, kıtanın savunma kapasitesi açısından da önemli bir unsur olarak değerlendirmeye başladığını ortaya koydu.

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