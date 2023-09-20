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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki Azerbaycan sözleri dünya gündeminde! Manşetten verdiler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağ'da Ermenistan'a karşı antiterör operasyonu başlattığını duyuran Azerbaycan'a verdiği destek dünya basınının gündemine oturdu. Gazeteler Başkan Erdoğan'ın 'herkesin kabul ettiği bir gerçeğe' dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 08:44
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsündeki Azerbaycan sözleri dünya gündeminde! Manşetten verdiler

Salı günü öğle saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın provokasyonlarına 'anti-terör' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsündeki Azerbaycan sözleri dünya gündeminde! Manşetten verdiler

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde işlenen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, kurtarılmış topraklara dönen sivil nüfusun yanı sıra yeniden inşa ve imar çalışmalarında yer alan sivil işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel nitelikte anti-terör tedbirleri başlatılmıştır" denildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsündeki Azerbaycan sözleri dünya gündeminde! Manşetten verdiler

Bakanlık, başlatılan operasyonda sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını vurgulayarak, "Alınan tedbirler çerçevesinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephe ve derin mevzilerinin yanı sıra muharebe araçları ve askeri tesisleri de yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılıyor. Sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsündeki Azerbaycan sözleri dünya gündeminde! Manşetten verdiler

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yürüttüğü yerel antiterör tedbirlerinin devam ettiği belirtildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsündeki Azerbaycan sözleri dünya gündeminde! Manşetten verdiler

Açıklamada, tedbirler kapsamında siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği ifade edildi.