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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki Azerbaycan sözleri dünya gündeminde! Manşetten verdiler
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağ'da Ermenistan'a karşı antiterör operasyonu başlattığını duyuran Azerbaycan'a verdiği destek dünya basınının gündemine oturdu. Gazeteler Başkan Erdoğan'ın 'herkesin kabul ettiği bir gerçeğe' dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 20.09.2023 08:29Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 08:44