Başkan Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında! O fotoğrafı manşetlerine taşıdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-22 Şubat tarihlerinde Senegal'e düzenlediği ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu. Başkan Erdoğan'ın Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile sahada başlangıç vuruşu yaptığı fotoğrafı manşetten verdiler. Haberlerde, 540 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiği kaydedildi.