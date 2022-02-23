23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında! O fotoğrafı manşetlerine taşıdılar

Başkan Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında! O fotoğrafı manşetlerine taşıdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-22 Şubat tarihlerinde Senegal'e düzenlediği ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu. Başkan Erdoğan'ın Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile sahada başlangıç vuruşu yaptığı fotoğrafı manşetten verdiler. Haberlerde, 540 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 23.02.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 16:33
  • 1
  • 13
Başkan Erdoğan’ın Senegal ziyareti ülke basınında! O fotoğrafı manşetlerine taşıdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında geniş yer buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Başkan Erdoğan’ın Senegal ziyareti ülke basınında! O fotoğrafı manşetlerine taşıdılar

Bes-bi Le jour gazetesi, bir Türk şirket tarafından tamamlanan Senegal Stadyumu'nun açılışında, Başkan Erdoğan'ın Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile sahada başlangıç vuruşu yaptığı fotoğrafı manşetten verdi.

  • 3
  • 13
Başkan Erdoğan’ın Senegal ziyareti ülke basınında! O fotoğrafı manşetlerine taşıdılar

24 heures gazetesi de Erdoğan ile Sall'in sahada fotoğraflarını manşete taşıdı.

  • 4
  • 13
Başkan Erdoğan’ın Senegal ziyareti ülke basınında! O fotoğrafı manşetlerine taşıdılar

Direct News gazetesinde "İleriye dönük iş birliği" başlığıyla yer alan haberde ise Türkiye'nin Batı Afrika'daki ilk büyükelçiliğini 1962'de Dakar'da açtığı hatırlatılarak Senegal Stadyumu'nun açılışıyla ilişkilerin ekonomik boyutunun farklı bir aşamaya taşındığı belirtildi.

  • 5
  • 13
Başkan Erdoğan’ın Senegal ziyareti ülke basınında! O fotoğrafı manşetlerine taşıdılar

Haberde, 540 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiği kaydedildi.