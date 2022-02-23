Dünyanın tek gündemi Rusya'nın önüne konulan yaptırım listesi! Manşetlerine taşıdılar

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde Vladimir Putin geri adım atmıyor. Putin, Ukrayna topraklarındaki Donetsk ve Luhansk'ı 'bağımsız ülkeler' olarak tanıdıktan sonra bölgeye 'barış gücü' birliklerini gönderdi. ABD ve Batı'dan peş peşe yaptırım kararları geldi. Biden'ın açıkladığı yaptırım kararlarıyla birlikte tüm dünya basınının manşetleri bir anda Rusya'yı durdurmak için ortaya konan planla doldu. Avrupa'nın savaşın eşiğine geldiğine dair ifadelere yer verildi. İşte dünyanın Rusya'nın önüne koyduğu yaptırım listesinin dış basındaki yansıması...