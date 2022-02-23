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Dünyanın tek gündemi Rusya'nın önüne konulan yaptırım listesi! Manşetlerine taşıdılar

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde Vladimir Putin geri adım atmıyor. Putin, Ukrayna topraklarındaki Donetsk ve Luhansk'ı 'bağımsız ülkeler' olarak tanıdıktan sonra bölgeye 'barış gücü' birliklerini gönderdi. ABD ve Batı'dan peş peşe yaptırım kararları geldi. Biden'ın açıkladığı yaptırım kararlarıyla birlikte tüm dünya basınının manşetleri bir anda Rusya'yı durdurmak için ortaya konan planla doldu. Avrupa'nın savaşın eşiğine geldiğine dair ifadelere yer verildi. İşte dünyanın Rusya'nın önüne koyduğu yaptırım listesinin dış basındaki yansıması...

Giriş Tarihi: 23.02.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 11:22
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Dünyanın tek gündemi Rusya’nın önüne konulan yaptırım listesi! Manşetlerine taşıdılar

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını "işgalin başlangıcı" şeklinde tanımladı.

ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Moskova yönetimini yaptırımlarla hedef alma kararı verdi.

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Dünyanın tek gündemi Rusya’nın önüne konulan yaptırım listesi! Manşetlerine taşıdılar

DÜNYANIN TEK GÜNDEMİ
Rusya-Ukrayna hattında gün geçtikçe tırmanan gerilim, dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Peki dış basın Rusya için açıklanan yaptırımları nasıl gördü? İşte yaptırım haberleri...

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Dünyanın tek gündemi Rusya’nın önüne konulan yaptırım listesi! Manşetlerine taşıdılar

The Times

The Times manşetine taşıdığı başlıkta "Biden savaş uyarısı yaparken Batı yaptırımları devreye soktu" ifadesini kullanırken Rus tanklarının Rostov'a girerken çekilmiş bir görüntüsüne yer verdi. Gazete aynı zamanda Biden'ın Rus ordusunun sınıra kan takviyesi yaptığı yolundaki açıklamasını duyururken bazı İngiliz milletvekillerinin İngiltere'nin açıkladığı yaptırımlar karşısındaki suskunluğuna da yer verdi.

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Dünyanın tek gündemi Rusya’nın önüne konulan yaptırım listesi! Manşetlerine taşıdılar

The Express

Express gazetesi İngiltere'nin açıkladığı yaptırım paketini yetersiz bularak eleştirel bir manşet attı. "Putin'i daha sert cezalandırın" manşetiyle çıkan gazete Johnson'ın Putin'e destek veren 150 Rus oligarkını cezalandırdığını yazdı.

Metro

Metro gazetesi "Onu rubleden vuracağız!" başlığıyla çıkarken Putin'in dekupelenmiş fotoğrafını kullandı. Gazete yaptırımları genel olarak zayıf bulsa da atılan bu ilk adımı olumlu buldu.

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Dünyanın tek gündemi Rusya’nın önüne konulan yaptırım listesi! Manşetlerine taşıdılar

The Telegraph

Gazetenin manşetindeki başlıkta Biden'ın Putin'in işgali başlattığını ve daha da ileri gideceğini söylediği açıklamadan verilirken Boris Johnson'ın fotoğrafıyla birlikte işgalin, Kuzey Akım 2'nin ve Putin'in işgali genişletme niyetinin milyonların acı çekmesine sebep olacağı yorumunu yaptı.