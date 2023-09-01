Barış görüşmelerine Türkiye damgası! Diplomasi trafiği dünya gündeminde: Erdoğan’ın eli güçlenecek

MOSKOVA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Fidan ve Lavrov, düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki iş birliğini yanı sıra Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne de ilişkin önemli başlıklara değindi. Türkiye'nin arabuluculuk için verdiği desteği yineleyen Fidan, "Bu çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi hedefinden hiç vazgeçmedik. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Bu görüşmemizde Sayın Lavrov'a bunu yineledim. Elimizden gelen desteği vereceğimizi de teyit ettim. Daha önce de müzakereler için ev sahipliği yapmıştık, gerekli şartlar oluştuğunda kolaylaştırıcı ve arabulucu rolünü sürdürmeye devam ettiğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.