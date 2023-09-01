01 Eylül 2023, Cuma
Barış görüşmelerine Türkiye damgası! Diplomasi trafiği dünya gündeminde: Erdoğan'ın eli güçlenecek
Son dakika haberi | Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta başından beri arabuluculuk rolünü üstlenen Türkiye, diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan ile Putin'in 4 Eylül'de yapacağı görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi. İkilinin açıklamaları dünya gündeminde manşetlere otururken, "Erdoğan'ın eli güçlenecek" yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: 01.09.2023 11:29
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