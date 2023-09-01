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Barış görüşmelerine Türkiye damgası! Diplomasi trafiği dünya gündeminde: Erdoğan'ın eli güçlenecek

Son dakika haberi | Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta başından beri arabuluculuk rolünü üstlenen Türkiye, diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan ile Putin'in 4 Eylül'de yapacağı görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi. İkilinin açıklamaları dünya gündeminde manşetlere otururken, "Erdoğan'ın eli güçlenecek" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 01.09.2023 11:29
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Barış görüşmelerine Türkiye damgası! Diplomasi trafiği dünya gündeminde: Erdoğan’ın eli güçlenecek

Son dakika haberleri: Küresel çapta yürüttüğü diplomatik girişimleriyle kendinden söz ettiren Türkiye, Rusya Ukrayna savaşına dair aktif rol üstlenmeye devam ediyor. Savaşın başından bu yana Batılı ülkelerle soğuk savaş halinde olan Rusya ile iletişim köprüsü kuran, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yapılmasına ön ayak olan Türkiye, diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barış görüşmelerine Türkiye damgası! Diplomasi trafiği dünya gündeminde: Erdoğan’ın eli güçlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 4 Eylül'de yapılacak görüşme merakla beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

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Barış görüşmelerine Türkiye damgası! Diplomasi trafiği dünya gündeminde: Erdoğan’ın eli güçlenecek

MOSKOVA'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Fidan ve Lavrov, düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki iş birliğini yanı sıra Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne de ilişkin önemli başlıklara değindi. Türkiye'nin arabuluculuk için verdiği desteği yineleyen Fidan, "Bu çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi hedefinden hiç vazgeçmedik. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Bu görüşmemizde Sayın Lavrov'a bunu yineledim. Elimizden gelen desteği vereceğimizi de teyit ettim. Daha önce de müzakereler için ev sahipliği yapmıştık, gerekli şartlar oluştuğunda kolaylaştırıcı ve arabulucu rolünü sürdürmeye devam ettiğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

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Barış görüşmelerine Türkiye damgası! Diplomasi trafiği dünya gündeminde: Erdoğan’ın eli güçlenecek

Lavrov ise açıklamalarında Türkiye ve Rusya arasında enerji alanındaki işbirliklerine dikkat çekti. "Enerji alanında işbirliğimiz devam ediyor. Stratejik 2 projenin kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunu ele aldık. Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinin uygulaması kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturulması ve Rus gazının ihracatının artırılmasına yönelik projeler ele alındı" diyen Lavrov, bölgesel konularda da Fidan ile istişarelerde bulunduklarını belirtti.

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Barış görüşmelerine Türkiye damgası! Diplomasi trafiği dünya gündeminde: Erdoğan’ın eli güçlenecek

DÜNYANIN UMUDU TÜRKİYE
Rusya ile diplomatik düzeyde önemli temaslar içinde bulunan Türkiye'den art arda gelen görüşmelerse bir kez daha dünya basınının gündemindeydi. Uluslararası haber ajansları, Türkiye'nin anlaşmanın sürdürülebilmesi yönündeki girişimlerine devam ettiğine yer verdi.