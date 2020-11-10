Azerbaycan'dan tarihi zafer: Ermenistan'ı dize getirdi! Paşinyan savaşı kaybettiklerini bu sözlerle açıkladı: Çok acı verici...

Azerbaycan'dan tarihi zafer... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gece geç saatlerde "Dağlık Karabağ'daki savaş sona erdi" açıklamasını yaptı. Paşinyan mesajında, "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile 13:00 itibarıyla Karabağ savaşının bitirilmesine yönelik bildiriyi imzaladım. Yayınlanan bildirinin metni benim ve halkım için inanılmaz acılı" ifadelerini kullandı. Paşinyan az önce yaptığı açıklamada ateşkes kararını Ermenistan ordusunun ısrarı üzerine aldığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu geceden itibaren ateşkes başladı" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi. Öte yandan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da halk sokağa döküldü. Kalabalık bir grup hükümet binasını bastı. İşte tarihi günün tüm detayları...