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Azerbaycan'dan tarihi zafer: Ermenistan'ı dize getirdi! Paşinyan savaşı kaybettiklerini bu sözlerle açıkladı: Çok acı verici...

Azerbaycan'dan tarihi zafer... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gece geç saatlerde "Dağlık Karabağ'daki savaş sona erdi" açıklamasını yaptı. Paşinyan mesajında, "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile 13:00 itibarıyla Karabağ savaşının bitirilmesine yönelik bildiriyi imzaladım. Yayınlanan bildirinin metni benim ve halkım için inanılmaz acılı" ifadelerini kullandı. Paşinyan az önce yaptığı açıklamada ateşkes kararını Ermenistan ordusunun ısrarı üzerine aldığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu geceden itibaren ateşkes başladı" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi. Öte yandan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da halk sokağa döküldü. Kalabalık bir grup hükümet binasını bastı. İşte tarihi günün tüm detayları...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:00
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Azerbaycan'dan tarihi zafer: Ermenistan'ı dize getirdi! Paşinyan savaşı kaybettiklerini bu sözlerle açıkladı: Çok acı verici...

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

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Azerbaycan'dan tarihi zafer: Ermenistan'ı dize getirdi! Paşinyan savaşı kaybettiklerini bu sözlerle açıkladı: Çok acı verici...

"ÇOK ZOR BİR KARAR VERDİM"
Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla savaşı 13.00 itibarıyla sonlandıran anlaşmaya imza atmak zorunda kaldığını aktaran Paşinyan, "Sevgili, yurttaşlarım, kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim. Kişisel olarak benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan'dan tarihi zafer: Ermenistan'ı dize getirdi! Paşinyan savaşı kaybettiklerini bu sözlerle açıkladı: Çok acı verici...

Paşinyan kararı, "Askeri durum ve duruma en yakın insanların takdirine yönelik derin bir analiz sonucu" aldığını belirterek, "Karar, yaratılan durumda en iyi çözümün bu olacağına dair inanca dayanıyor. Buna ilişkin ilerleyen günlerde bir mesaj yazacağım" yazdı.

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Azerbaycan'dan tarihi zafer: Ermenistan'ı dize getirdi! Paşinyan savaşı kaybettiklerini bu sözlerle açıkladı: Çok acı verici...

PAŞİNYAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı son dakika açıklamasında ateşkes kararını Ermenistan ordusunun ısrarıyla aldıklarını ifade etti.

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Azerbaycan'dan tarihi zafer: Ermenistan'ı dize getirdi! Paşinyan savaşı kaybettiklerini bu sözlerle açıkladı: Çok acı verici...

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AZERBAYCAN'A TEBRİK MESAJI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.