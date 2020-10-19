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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Beslediği hayvanlara yem oldu! Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Beslediği hayvanlara yem oldu! Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı...
2002 yılında hayatını kaybeden ABD'li Ronald Huff'ın ölümündeki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Animal Planet (Hayvan Gezegeni) kanalında yayımlanan bir program Huff'ın ölümüyle ilgili ilginç sonuçlara vardı.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:43
Animal Planet (Hayvan Gezegeni) kanalında yayımlanan bir program Ronald Huff adlı adamın 2002 yılındaki ölümü hakkında korkunç gerçeği ortaya çıkardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Animal Planet (Hayvan Gezegeni) adlı kanalda yayınlanan program, 2002 yılında hayatını kaybeden ABD'li Ronald Huff'ın ölümünü bir kez daha gündeme getirdi.
Eski bir asker olan Ronald Huff, yalnız yaşadığı evinde dev kertenkeleler besliyordu.
42 yaşındaki Huff, dev sürüngerleri için en uygun ortamı yaratmıştı. Evde rahatça gezinmeleri için sıcaklığı 25 dereceye sabitlemişti. Etobur olan kertenkelelerini küçük hayvanlarla besliyordu.
Ronald Huff işe gitmeyip arkadaşları da kendisine ulaşamayınca polise haber verdiler. Evine giden polisler, önce kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Öte yandan evden gelen tıkırtıları duyabiliyorlardı.