Dubai Şeyhi El Maktum’un eşi Prenses Haya'nın yasak aşk skandalı patlamıştı! Sus payı ödedi

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın yasak aşk skandalı patlamış, Prenses çocuklarını da alarak İngiltere'ye kaçmıştı. Koruması ile yasak aşk yaşayan Haya'nın yaşadıklarını sızdırmaması için sevgilisine 12 bin sterlinlik saat, lüks hediyeler ve 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.