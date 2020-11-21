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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dubai Şeyhi El Maktum’un eşi Prenses Haya'nın yasak aşk skandalı patlamıştı! Sus payı ödedi Dubai Şeyhi El Maktum’un eşi Prenses Haya'nın yasak aşk skandalı patlamıştı! Sus payı ödedi
Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın yasak aşk skandalı patlamış, Prenses çocuklarını da alarak İngiltere'ye kaçmıştı. Koruması ile yasak aşk yaşayan Haya'nın yaşadıklarını sızdırmaması için sevgilisine 12 bin sterlinlik saat, lüks hediyeler ve 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 16:34
Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 6. eşi Prenses Haya'nın İngiliz koruması Russell Flowers ile 2 yıllık gizli aşk yaşadığı ve ilişkileri hakkında sessiz kalması için ona 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiliz basını yasak aşkın detaylarını yazdı. Eski Dubai Prensesi Haya, Ocak 2019'da çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'nin başkent Londra'ya yerleşti.
İngiliz basını da iki çocuk annesi Prenses Haya'nın, İngiliz korumasıyla gizli aşk yaşadığını yazdı.
Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı Flowers'a yaşadıklarının sızdırılmaması için 12 bin sterlinlik saat, lüks hediyeler ve 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.
YASAK AŞK ORTAYA ÇIKINCA ÜLKEYİ TERKETMİŞTİ
Haya ile korumasının iki yıllık ilişkisi, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Şeyh Maktum'un kızlarından Şeyha Şemsa'yı ve Şeyha Latife'yi geçmişte İngiltere'den kaçırarak ülkelerine dönmeye zorladığına hükmetmesiyle ortaya çıktı.