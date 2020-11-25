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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü? Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü?
ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide kayalıkların arasında dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi. Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü? Yetkililer ilginç cisimin nereden nasıl geldiğini araştırıyor.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 15:16
ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR HELİKOPTER PİLOTU FARK ETTİ
BBC'nin haberine göre, 3,6 metre uzunluğundaki monolit eyaletin güneydoğusunda Kanada koyunlarının sayısını tespit edebilmek için helikopterle gezen bir biyolog tarafından fark edildi.
EN GARİP ŞEY
Helikopterin pilotu yaptığı açıklamada, monolitin yıllardır yaptığı uçuşlarda rastladığı en garip şey olduğunu söyledi.
GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYOR
Kayalıkların arasında bulunan sütunun oraya nasıl getirildiği ve kim tarafından dikildiği bilinmiyor. Yetkililer ilginç cisimin nereden nasıl geldiğini araştırıyor.