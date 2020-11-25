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Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü?

ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide kayalıkların arasında dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi. Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü? Yetkililer ilginç cisimin nereden nasıl geldiğini araştırıyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 15:16
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Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü?

ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü?

HELİKOPTER PİLOTU FARK ETTİ

BBC'nin haberine göre, 3,6 metre uzunluğundaki monolit eyaletin güneydoğusunda Kanada koyunlarının sayısını tespit edebilmek için helikopterle gezen bir biyolog tarafından fark edildi.
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Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü?

EN GARİP ŞEY

Helikopterin pilotu yaptığı açıklamada, monolitin yıllardır yaptığı uçuşlarda rastladığı en garip şey olduğunu söyledi.

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Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü?

GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYOR

Kayalıkların arasında bulunan sütunun oraya nasıl getirildiği ve kim tarafından dikildiği bilinmiyor. Yetkililer ilginç cisimin nereden nasıl geldiğini araştırıyor.

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Issız bir arazide kayaların arasında bulundu! Yetkilileri şaşkına çevirdi! Gizemi çözülemeyen cisim uzaydan mı düştü?

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