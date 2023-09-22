Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 100 ülke sıralamasında öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...

Global Firepower şirketinin her yıl yayınladığı en güçlü ordular listesi, dünya genelindeki ülkelerin askeri yeteneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren önemli bir referans kaynağıdır. Bu sıralama, askeri güç, ekonomik kaynaklar, endüstriyel kapasite ve coğrafi faktörler gibi bir dizi kritik kriteri dikkate alarak oluşturulur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası sahnede önemli bir aktör olarak kabul edilmesinin ardında, bu güçlü ordu yapısının etkisi büyüktür. İşte Türkiye'nin listedeki sırası...