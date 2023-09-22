22 Eylül 2023, Cuma
Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 100 ülke sıralamasında öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...
Global Firepower tarafından 2023 yılında açıklanan en güçlü ordular sıralaması, ülkelerin askeri kapasitelerini ve yeteneklerini çeşitli kriterlere dayandırarak değerlendiren önemli bir kaynaktır. Türkiye'nin, bu sıralamada 2 ülkenin önüne geçerek üst sıralara yükselmesi, ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Giriş Tarihi: 22.09.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 18:45
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