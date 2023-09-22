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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 100 ülke sıralamasında öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...

Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 100 ülke sıralamasında öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...

Global Firepower tarafından 2023 yılında açıklanan en güçlü ordular sıralaması, ülkelerin askeri kapasitelerini ve yeteneklerini çeşitli kriterlere dayandırarak değerlendiren önemli bir kaynaktır. Türkiye'nin, bu sıralamada 2 ülkenin önüne geçerek üst sıralara yükselmesi, ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 18:45
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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 2 sıra öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...

Global Firepower şirketinin her yıl yayınladığı en güçlü ordular listesi, dünya genelindeki ülkelerin askeri yeteneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren önemli bir referans kaynağıdır. Bu sıralama, askeri güç, ekonomik kaynaklar, endüstriyel kapasite ve coğrafi faktörler gibi bir dizi kritik kriteri dikkate alarak oluşturulur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası sahnede önemli bir aktör olarak kabul edilmesinin ardında, bu güçlü ordu yapısının etkisi büyüktür. İşte Türkiye'nin listedeki sırası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 2 sıra öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...

100- KAMERUN

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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 2 sıra öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...

99-MOĞOLİSTAN

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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 2 sıra öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...

98-ZİMBABVE

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Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 2 sıra öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...

97-ÇAD