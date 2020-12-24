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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyayı korkutan fotoğraf! Almanya'da koronavirüsten ölenler tabutla yakılıyor mu? Dünyayı korkutan fotoğraf! Almanya'da koronavirüsten ölenler tabutla yakılıyor mu?
Almanya'da koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı 1000'i buldu, ülke genelinde alarma geçildi. Sağlık kuruluşlarının daha fazla dayanacak gücünün kalmadığı belirtilirken, dünya basınında damga vuran görüntü krematoryumlardan geldi. Almanya'da koronavirüsten ölenler tabutla yakılıyor mu?
Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 09:41 GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin gelmesiyle koronavirüs salgını tahmin edilemeyecek bir boyuta ulaştı, Covid-19'un tespit edilen yeni mutasyonu ise özellikle Avrupa'yı temellerinden sarsıyor.
Halihazırda salgının merkez üssü haline gelen Almanya'da koronavirüs ölümlerinde yeni bir zirveye ulaşıldı, bu sabah yapılan açıklamaya göre bir günde 962 can kaybı kayıtlara geçti. Almanya'da daha önce geçen hafta Çarşamba günü 952 ile en yüksek ölüm sayısı açıklanırken, en yüksek vaka sayısı ise 33 bin 777 ile Cuma günü ortaya çıkmıştı.
Almanya'da tespit edilen vaka sayılarında Saksonya eyaleti birinci sırada. Eyaleti kasıp kavuran salgın nedeniyle hastaneler dolup taşarken, acil durum ilan edildi. Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Petra Köpping'in geçen hafta yaptığı açıklama, hem bir haykırış hem de bir ciddi bir uyarı niteliği taşıyor:
"Pek yakında hastalarımıza bakımını nasıl yapabileceğimizi bilmiyoruz!" Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de durumun vahametini "İş yoğunluğu açısından Alman hastanelerinde artık bıçak kemiğe dayandı" sözleriyle anlatmaya çalıştı.