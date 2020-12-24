Dünyayı korkutan fotoğraf! Almanya'da koronavirüsten ölenler tabutla yakılıyor mu?

Halihazırda salgının merkez üssü haline gelen Almanya'da koronavirüs ölümlerinde yeni bir zirveye ulaşıldı, bu sabah yapılan açıklamaya göre bir günde 962 can kaybı kayıtlara geçti. Almanya'da daha önce geçen hafta Çarşamba günü 952 ile en yüksek ölüm sayısı açıklanırken, en yüksek vaka sayısı ise 33 bin 777 ile Cuma günü ortaya çıkmıştı.