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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ormanın gerçek kralı görenleri hayrete düşürdü! Sadece meyve ve bitkilerle besleniyor Ormanın gerçek kralı görenleri hayrete düşürdü! Sadece meyve ve bitkilerle besleniyor
Ormanın gerçek kralını görenler hayretler içerisinde! Güney Afrika'da engelli olarak dünyaya gelen 21 yaşındaki Ellie isimli genç, ormana gidip başta muz olmak üzere topladığı meyve ve bitkileri yiyor.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 10:25
Güney Afrika'da yayın yapan Afrimax TV televizyonuna açıklamada bulunan gencin annesi, beş çoğunu doğumda kaybettiğini ve Ellie'yi bir hediye olarak gördüğünü söyledi.
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Anne, köylülerin sürekli çocuğunu rahatsız etmelerinden ötürü çok büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Oğlunun yemek sevmediğini ve sadece muz yediğini söyleyen anne, konuşmayan oğlunun tek yaptığı şeyin insanlardan korktuğu için ormana kaçmak olduğunu ifade etti.
Kaçan oğlunun peşinden koşmak zorunda kaldığını söyleyen anne "Bazen haftada 230 kilometre koşmak zorunda kalıyorum" dedi. Köylüler, sürekli ormanda yaşamak isteyen Ellie'yi vahşi hayvanların saldırısına karşı ormandan uzakta tutmaya çalıştıklarını ama pek başarılı olamadıklarını söyledi.
Anne, kafası bir tenis topu büyüklüğünde dünyaya gelen oğlu için, komşularının sözlerine aldırış etmediğini, beş çocuğunu kaybettikten sonra Ellie'nin yaşamasının bir ödül olduğunu söyledi. Komşular, daha önce Ellie gibi birini hiç görmediklerini ve çocuklarının bu nedenle genci taciz ettiklerini söyledi.