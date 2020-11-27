Ormanın gerçek kralı görenleri hayrete düşürdü! Sadece meyve ve bitkilerle besleniyor

Anne, kafası bir tenis topu büyüklüğünde dünyaya gelen oğlu için, komşularının sözlerine aldırış etmediğini, beş çocuğunu kaybettikten sonra Ellie'nin yaşamasının bir ödül olduğunu söyledi. Komşular, daha önce Ellie gibi birini hiç görmediklerini ve çocuklarının bu nedenle genci taciz ettiklerini söyledi.