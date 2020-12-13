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ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı! Çok sayıda gözaltı var

ABD'de, seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump'a destek eylemlerinde karşıt gruplar arasında çıkan kavgalarda 5 kişi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına altındı.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 18:09
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ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı! Çok sayıda gözaltı var

ABD'nin başkenti Washington DC başta olmak üzere dün gece ABD'nin birçok kentinde Trump'ın seçimlerde "hile" olduğu iddialarına destek gösterileri yapıldı.

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ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı! Çok sayıda gözaltı var

Sokaklarda zaman zaman Trump yanlıları ile diğer gruplar karşı karşıya geldi.

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ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı! Çok sayıda gözaltı var

Washington DC'deki gösterilerde 4 kişi bıçaklandı, 23 kişi de gözaltına alındı.

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ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı! Çok sayıda gözaltı var

Öte yandan Washington eyaletinin Olympia kentinde yaşanan protestolarda da bir kişi vurularak yaralandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

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ABD'de seçimlere yönelik gösterilerde 5 kişi yaralandı! Çok sayıda gözaltı var

ÖNCEKİ GÖSTERİDE KARŞIT GRUPLAR ARASINDA ARBEDE YAŞANMIŞTI

3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için 14-15 Kasım'da Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler sonrasında sokaklar karışmıştı.