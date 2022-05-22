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Haberler Galeri New York'ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

New York'ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta 39'uncusu düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü" etkinliğinin ikinci etabı Dag Hammarskjold parkında devam ederken festivalde konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Amacımız Türk kimliğimizi koruyup yeni nesillere aktarmak." dedi.

Giriş Tarihi: 22.05.2022 01:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 01:44
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New York’ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

Yürüyün festival bölümünün gerçekleştiği Manhattan 2. Cadde 47. sokak kesişimindeki Dag Hammarskjold'da Türk Amerikan toplumuna hitap eden Mercan, "Amacımız Türk kimliğimizi koruyup yeni nesillere aktarmak, Bu yürüyüş sayesinde birlik ve beraberliğimiz güçlenecek. Etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm derneklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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New York’ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

Mercan, ABD'de doğup büyüyen Türk çocuklarının Türkçe öğrenmesi için Türkiye'den Türkçe öğretmenler getirdiklerini ve okullarda görevlendirdiklerini belirtti.

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New York’ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de son 10 yılın en görkemli Türk Yürüyüşünün gerçekleştiğine işaret ederek, "Son dönemdeki en önemli yürüyüşü hep birlikte gerçekleştirdik.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde, gelecek sene daha fazlasını yapacağız. Bugün buradaki görkemli yürüyüşü tertipleyen herkese tek tek teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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New York’ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Zarifçe Muradoğlu ise "Bizi bugünlere taşıyan atalarımıza teşekkür ediyoruz. Gazi ve şehitlerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Bu yürüyüş birlik ve beraberliğimizin önemli göstergesi olmuştur. Bu oluşuma destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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New York’ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

FESTİVALE KATILIM BÜYÜK OLDU

İletişim Başkanlığının destek ve koordinasyonuyla gerçekleşen etkinliğin hem yürüyüş hem de festival kısmına Türk Amerikan toplumunun ilgisi büyük oldu.