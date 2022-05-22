New York’ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Zarifçe Muradoğlu ise "Bizi bugünlere taşıyan atalarımıza teşekkür ediyoruz. Gazi ve şehitlerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Bu yürüyüş birlik ve beraberliğimizin önemli göstergesi olmuştur. Bu oluşuma destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.