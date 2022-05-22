22 Mayıs 2022, Pazar
New York'ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta 39'uncusu düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü" etkinliğinin ikinci etabı Dag Hammarskjold parkında devam ederken festivalde konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Amacımız Türk kimliğimizi koruyup yeni nesillere aktarmak." dedi.
Giriş Tarihi: 22.05.2022 01:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 01:44
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