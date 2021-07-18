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Avrupa’da yaşanan sel felaketi sonrası can kaybı 188’e yükseldi

Son dakika haberi: Almanya ve Belçika'da şiddetli yağışlar nedeni ile meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'si Almanya'da, 31'i Belçika'da olmak üzere 188'e yükseldi. Hollanda ise teyyakkuz halinde, ülkenin kuzey bölgelerinde yüksek alarm seviyesi devam ederken, sellerden kaynaklanan maddi hasar dışında can kaybı ya da kayıp bildirilmedi. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, sel felaketinin yaşandığı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler bölgesinde incelemelerde bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 22:44
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Avrupa’da yaşanan sel felaketi sonrası can kaybı 188’e yükseldi

Geçtiğimiz çarşamba günü Almanya ve Belçika'yı etkisi altına alan şiddetli yağışların meydana getirdiği sellerde can kaybı 188'e yükseldi.

Almanya'nın Rheinland Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde meydana gelen sellerde 157 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya'da yer alan Köln kentinin güneyinde bulunan Ahrweiler'da 110 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, sel sularının çekilmesi ile can kaybının artması bekleniyor.

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Avrupa’da yaşanan sel felaketi sonrası can kaybı 188’e yükseldi

BELÇİKA'DA CAN KAYBI 31'E YÜKSELDİ
Belçika'daki sellerde ise can kaybının 31'e yükseldiği bildirildi. 20 Temmuz'un ulusal yas ilan edildiği Belçika'da, 163 kişiden ise hala haber alınamıyor. Ülkedeki kriz merkezi, su seviyelerinin düştüğünü ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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Avrupa’da yaşanan sel felaketi sonrası can kaybı 188’e yükseldi

Ordunun ise arama-kurtarma çalışmaları için bir düzine binanın çöktüğü Pepinster kasabasına gönderildiği bildirildi.

Yaklaşık 37 bin hanenin elektriksiz kaldığı Belçika'da, yetkililer temiz içme suyu temininin de büyük bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı.

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Avrupa’da yaşanan sel felaketi sonrası can kaybı 188’e yükseldi

HOLLANDA TEYAKKUZDA
Hollanda'nın kuzey bölgelerinde yüksek alarm seviyesi devam ederken, sellerden kaynaklanan maddi hasar dışında can kaybı ya da kayıp bildirilmedi.


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Avrupa’da yaşanan sel felaketi sonrası can kaybı 188’e yükseldi

On binlerce kişinin tahliye edildiği Limburg eyaletinin güney kesiminde ise, durumun stabil olduğu aktarıldı. Yetkililer, Limburg'da sellerden etkilenen yolların ve köprülerin güvenliği konusunda endişeli olduklarını aktardı.
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