Avrupa’da yaşanan sel felaketi sonrası can kaybı 188’e yükseldi

Son dakika haberi: Almanya ve Belçika'da şiddetli yağışlar nedeni ile meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'si Almanya'da, 31'i Belçika'da olmak üzere 188'e yükseldi. Hollanda ise teyyakkuz halinde, ülkenin kuzey bölgelerinde yüksek alarm seviyesi devam ederken, sellerden kaynaklanan maddi hasar dışında can kaybı ya da kayıp bildirilmedi. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, sel felaketinin yaşandığı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler bölgesinde incelemelerde bulundu.