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Haberler Galeri Yunanistan'da sokaklar savaş alanına dönmüştü! Polisle çatışmada yakalanan 78 kişi tutuklandı

Yunanistan'da sokaklar savaş alanına dönmüştü! Polisle çatışmada yakalanan 78 kişi tutuklandı

Avrupa'nın kriz batağı ülkelerinden Yunanistan'da olayla bitmek bilmiyor. Başkent Atina'da patlayıcı kullanılan saldırıya karıştığı gerekçesiyle yakalanan kişiye büyük bir grup destek verdi. Polis ve destekçiler arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanlardan 78'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:15
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Yunanistan’da sokaklar savaş alanına dönmüştü! Polisle çatışmada yakalanan 78 kişi tutuklandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, patlayıcı kullanılan saldırıya karıştığı gerekçesiyle yakalanan kişiye destek veren grupla polis arasında çıkan olaylarda 78 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Yunanistan’da sokaklar savaş alanına dönmüştü! Polisle çatışmada yakalanan 78 kişi tutuklandı

Yunan Emniyet Teşkilatı yaptığı açıklamada, polisin dün sabah başladığı operasyonun akşam saatlerine kadar sürdüğü ifade edildi.

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Yunanistan’da sokaklar savaş alanına dönmüştü! Polisle çatışmada yakalanan 78 kişi tutuklandı

Patlamanın zanlılarından birinin "işgal evlerinde" gözaltına alınmasının ardından bina terasına çıkan bir grup eylemcinin taş ve benzeri cisim atarak polisi engellemeye çalıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, olaylarda 7 polisin yaralandığı belirtildi.

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Yunanistan’da sokaklar savaş alanına dönmüştü! Polisle çatışmada yakalanan 78 kişi tutuklandı

Açıklamada, olaylara karışan çok sayıda kişinin polis operasyonu sonucu gözaltına alındığı kaydedildi.

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Yunanistan’da sokaklar savaş alanına dönmüştü! Polisle çatışmada yakalanan 78 kişi tutuklandı

Yunan polisi, daha sonra bu kişilerden 78'inin tutuklandığını açıkladı.