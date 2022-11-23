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Yunanistan'da sokaklar savaş alanına dönmüştü! Polisle çatışmada yakalanan 78 kişi tutuklandı
Avrupa'nın kriz batağı ülkelerinden Yunanistan'da olayla bitmek bilmiyor. Başkent Atina'da patlayıcı kullanılan saldırıya karıştığı gerekçesiyle yakalanan kişiye büyük bir grup destek verdi. Polis ve destekçiler arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanlardan 78'i tutuklandı.
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:13Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:15