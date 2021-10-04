04 Ekim 2021, Pazartesi
Avrupa'da Türkiye korkusu! Yunan basını çıldırdı: Türkiye ateşe veriyor
Yunanistan ve Rum Kesimi'nin Türkiye'nin haklarını taciz eden davranışlarına tepki geldi. Doğu Akdeniz'de net tavrını koruyan Türkiye, sahada cevapların verilmeye devam edeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin harekete geçmesi üzerine Yunan basınını korku sardı. Manşetlerden "Türkiye ateşe veriyor" başlıkları atıldı.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:39
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