Avrupa’da Türkiye korkusu! Yunan basını çıldırdı: Türkiye ateşe veriyor

Gazete, MSB Basın ve Halkla İlişkiler'den Binbaşı Pınar Kara'nın sözlerine yer verdi:

"Yunanistan 29 Eylül'de Pharmenion Tatbikatı'ndaki çıkarma safhasını gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarını sürdürdü. Yunanistan'ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır. Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir... Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi, adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır."