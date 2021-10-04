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Avrupa'da Türkiye korkusu! Yunan basını çıldırdı: Türkiye ateşe veriyor

Yunanistan ve Rum Kesimi'nin Türkiye'nin haklarını taciz eden davranışlarına tepki geldi. Doğu Akdeniz'de net tavrını koruyan Türkiye, sahada cevapların verilmeye devam edeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin harekete geçmesi üzerine Yunan basınını korku sardı. Manşetlerden "Türkiye ateşe veriyor" başlıkları atıldı.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:39
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Avrupa’da Türkiye korkusu! Yunan basını çıldırdı: Türkiye ateşe veriyor

Doğu Akdeniz'de sakin geçen yaz mevsiminin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in kiraladığı Nautical Geo araştırma gemisinin sahaya sürülmesiyle bir kez daha şimşek yüklü bulutlar çarpıştı.

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Avrupa’da Türkiye korkusu! Yunan basını çıldırdı: Türkiye ateşe veriyor

Yunanistan Malta bayraklı gemi için Eylül ayı sonlarında Girit Adası çevresini kapsayan NAVTEX ilan etti, Türkiye anında karşı NAVTEX açıkladı.

Türk deniz sahasına gönderilen araştırma gemisi, Türkiye tarafından Oruç Reis fırkateyniyle durduruldu ve Kandiye limanına dönmek zorunda kaldı.

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Avrupa’da Türkiye korkusu! Yunan basını çıldırdı: Türkiye ateşe veriyor

Nautical Geo'nun bir sonraki durağı, Kıbrıs adası açıklarıydı. Bu kez Rumlar NAVTEX duyurusu yaptı, Türkiye aynı şekilde yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Pazar günü yapılan açıklamalar ise, bugün Yunan medyasının manşetlerinde.

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Avrupa’da Türkiye korkusu! Yunan basını çıldırdı: Türkiye ateşe veriyor

Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Fransa'dan yeni fırkateynler satın alan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hamlelerini saldırganca gördüğünü yazdı.

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Avrupa’da Türkiye korkusu! Yunan basını çıldırdı: Türkiye ateşe veriyor

Gazete, MSB Basın ve Halkla İlişkiler'den Binbaşı Pınar Kara'nın sözlerine yer verdi:
"Yunanistan 29 Eylül'de Pharmenion Tatbikatı'ndaki çıkarma safhasını gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarını sürdürdü. Yunanistan'ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır. Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir... Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi, adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır."