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Çin ve Tayvan arasında büyük kriz! 52 savaş uçağıyla hava sahası ihlal edildi
Çin ve Tayvan arasında gerilim tırmanıyor. Çin savaş uçakları 3 günde tam 93 savaş uçağı ile Tayvan hava sahasını ihlal etti. İhlallere ABD ve Tayvan'dan tepki gelirken Çin, bu durumu ada üzerindeki egemenlik iddiasındaki kararlılığını vurgulayan bir "gövde gösterisi" olarak yorumladı. Son dakika bilgisine göre; Tayvan, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:39Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:39