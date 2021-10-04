BionTech aşısıyla ilgili dikkat çeken detay! 7 ay sonra koruyuculuk kalmıyor! 3. doz şart

ABD'de BionTech aşısının koruyuculuk durumu ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Buna göre antikor seviyesi 2. dozdan 7 ay sonra kanda farkedilemeyecek seviyeye kadar düşebiliyor. Araştırmayı yapan bilim insanları, 3. dozun gerekli olabileceği sonucuna vardı.