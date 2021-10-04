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BionTech aşısıyla ilgili dikkat çeken detay! 7 ay sonra koruyuculuk kalmıyor! 3. doz şart

ABD'de BionTech aşısının koruyuculuk durumu ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Buna göre antikor seviyesi 2. dozdan 7 ay sonra kanda farkedilemeyecek seviyeye kadar düşebiliyor. Araştırmayı yapan bilim insanları, 3. dozun gerekli olabileceği sonucuna vardı.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:24
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BionTech aşısıyla ilgili dikkat çeken detay! 7 ay sonra koruyuculuk kalmıyor! 3. doz şart

46 genç ve orta yaşlının kan değerleri analiz edildi. 2. doz aşıdan 7 ay sonra antikor seviyesinin ortadan kalktığı saptandı. ABD'deki BioNTech araştırması, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BionTech aşısıyla ilgili dikkat çeken detay! 7 ay sonra koruyuculuk kalmıyor! 3. doz şart

Dünyanın önde gelen kurumlarından Stanford ve Emory Üniversitesi'nin ortak çalışmasında iki doz BioNTech aşısı olanların kısa bir süre içerisinde antikor seviyelerinin düştüğü belirlendi.

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BionTech aşısıyla ilgili dikkat çeken detay! 7 ay sonra koruyuculuk kalmıyor! 3. doz şart

Kan değerleri incelenen gönüllülerin neredeyse yarısında koronavirüsün türlerine karşı antikor oluştuğu tespit edilirken, 7 ay içerisinde bu koruma seviyesi yaklaşık 10 kat azaldığı belirlendi.

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BionTech aşısıyla ilgili dikkat çeken detay! 7 ay sonra koruyuculuk kalmıyor! 3. doz şart

Araştırmanın sonuçları "BioNTech'te 3. doz gerekli mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" diyerek 3. doza yeşil ışık yakmıştı.

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BionTech aşısıyla ilgili dikkat çeken detay! 7 ay sonra koruyuculuk kalmıyor! 3. doz şart

Financial Times'a konuşan Şahin, virüsün değişime uğramaya devam edeceğini ve bu durumun aşıların sunduğu bağışıklığı azaltabileceğini belirtti. Şahin, "2022'nin ikinci yarısına doğru, koronavirüs aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor" ifadesini kullandı.