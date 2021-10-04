04 Ekim 2021, Pazartesi
BionTech aşısıyla ilgili dikkat çeken detay! 7 ay sonra koruyuculuk kalmıyor! 3. doz şart
ABD'de BionTech aşısının koruyuculuk durumu ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Buna göre antikor seviyesi 2. dozdan 7 ay sonra kanda farkedilemeyecek seviyeye kadar düşebiliyor. Araştırmayı yapan bilim insanları, 3. dozun gerekli olabileceği sonucuna vardı.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:24
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