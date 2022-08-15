Avrupa'da 500 yılın kuraklığı! Dünya korkuyla izliyor

Avrupa, tarihinin en büyük felaketlerinden biri ile boğuşuyor. Kıta'nın neredeyse tamamını etkisi altına alan kuraklık için açıklama yapan uzmanlar yaşananların son 500 yılın en kötüsü olduğunu dile getiriyor. Kuraklık özellikle tarım hayatını olumsuz etkilerken, Almanya'nın dünya için önemli nehir yollarından biri olan Ren'de su seviyesinin düşmesi ve İngiltere'de müdahale edilemeyen orman yangınlarının çıkması dünyanın da endişelenmesine neden oluyor.