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Avrupa'da 500 yılın kuraklığı! Dünya korkuyla izliyor

Avrupa, tarihinin en büyük felaketlerinden biri ile boğuşuyor. Kıta'nın neredeyse tamamını etkisi altına alan kuraklık için açıklama yapan uzmanlar yaşananların son 500 yılın en kötüsü olduğunu dile getiriyor. Kuraklık özellikle tarım hayatını olumsuz etkilerken, Almanya'nın dünya için önemli nehir yollarından biri olan Ren'de su seviyesinin düşmesi ve İngiltere'de müdahale edilemeyen orman yangınlarının çıkması dünyanın da endişelenmesine neden oluyor.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:43
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Avrupa’da 500 yılın kuraklığı! Dünya korkuyla izliyor

Avrupa bir süredir aşırı sıcak ve beraberinde kuraklıkla boğuşuyor. Meydana gelen aşırı kuraklık, nehirlede su bırakmadı ve insanlar bunalıyor. Avrupa'nın neredeyse yarısında kuraklık durumunun "uyarı verici" seviyede, yüzde 17'sinde ise "alarm" seviyesinde olduğu bildirildi.

Kuraklık nedeniyle tarım ciddi anlamda etkilendi. Bu nedenle de nakliye, enerji ve gıda üretimi konusunda ciddi olumsuzluklar yaşanabilir. Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Kuraklık Gözlemevinin verilerine göre, bu yaz yüksek hava sıcaklığının etkilediği Avrupa kıtasında su seviyeleri düştü ve bazı bölgelerde su kıtlığı görülmeye başladı.

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Avrupa’da 500 yılın kuraklığı! Dünya korkuyla izliyor

Kuraklık göstergelerine göre temmuz ayı itibarıyla kıtanın geneli ve İngiltere'nin yüzde 47'sinde kuraklık düzeyi "uyarı verici", yüzde 17'sinde de "alarm verici" düzeye çıktı. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nden Andrea Totti, bu yıl yaşananların sonuçlarını henüz net bir şekilde analiz etmediklerini söyleyerek, "Son 500 yılda 2018'deki kuraklığa benzer bir olay olmamıştı. Ancak bu yıl çok daha kötü" dedi.

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Avrupa’da 500 yılın kuraklığı! Dünya korkuyla izliyor

Avrupa'nın çoğu bölgesinde neredeyse 2 aydır herhangi bir yağış görülmedi. Bu nedenle de meteoroglar kıtadaki kuraklığun son 500 yılın en kötüsü olabileceğinin altını çizdi. Aynı zamanda uzmanlar bu kuraklığın devam edebileceğini de belirtti.

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Avrupa’da 500 yılın kuraklığı! Dünya korkuyla izliyor

Kuraklığın en kötü hissedlidiği yerlerden biri Almanya. Kalıcı kuraklık ve yüksek sıcaklıkların, diğer nehirlerde olduğu gibi Ren Nehri'nde de su seviyesinin düşmesindeki en önemli etkenler olduğunu belirten uzmanlar geçtiğimiz günlerde, su seviyesinin daha da düşmesinin yüksek tonajlı gemilerin nehri kullanamaması anlamına geleceğini, bunun da ekonomiye olumsuz yansıyacağı uyarısında bulundu.

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Avrupa’da 500 yılın kuraklığı! Dünya korkuyla izliyor

Federal Hidroloji Enstitüsü (BfG) uzmanı Bastian Klein, su seviyesinin düşmeye devam edeceğini, gelecek hafta bir miktar yağmur kaydedilmesinin beklendiğini ancak bunun, su seviyesinin yükselmesine katkısının beklenmediğini söyledi.