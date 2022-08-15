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Haberler Galeri AB'den Rusya'ya "güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin" çağrısı! Donetsk'i vurmaya devam ediyor

AB'den Rusya'ya "güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin" çağrısı! Donetsk'i vurmaya devam ediyor

Rusya savaşını gündeminden düşürmeyen Avrupa Birliği ve Ukrayna'dan peş peşe açıklama geldi. AB, Rusya'nın Zaporijya'daki nükleer santralde konuşlanan güçlerini geri çekmesini istedi. Ukrayna da Rus ordusunun Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:49
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AB’den Rusya’ya güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin çağrısı! Donetsk’i vurmaya devam ediyor

Avrupa Birliği, aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu 42 ülkenin destek verdiği yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, Rusya'dan Zaporijya'daki nükleer santralde konuşlanan güçlerini geri çekmesi talep edildi.

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AB’den Rusya’ya güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin çağrısı! Donetsk’i vurmaya devam ediyor

Avrupa Birliği resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve haksız olduğu, uluslararası hukukun bir ihlali olduğu ifade edildi.

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AB’den Rusya’ya güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin çağrısı! Donetsk’i vurmaya devam ediyor

ABD, Japonya, Kore, Türkiye ve Kanada'nın da dahil olduğu 42 ülke adına yapılan açıklamada, "Ukrayna makamlarının Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenlik sorumluluklarını sürdürebilmeleri için Rusya Federasyonu'nu askeri güçlerini ve diğer tüm yetkisiz personelini Zaporijya nükleer santralinden, yakın çevresinden ve tüm Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz. Meşru personel, görevlerini dış müdahale, tehdit olmadan yerine getirebilir" denildi.

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AB’den Rusya’ya güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin çağrısı! Donetsk’i vurmaya devam ediyor

Öte yandan açıklamada, Zaporijya nükleer santralinde saha çalışması yapılması için ekip gönderilmesi gerektiğini yineleyen IAEA Direktörü Grossi'ye destek verildi.

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AB’den Rusya’ya güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin çağrısı! Donetsk’i vurmaya devam ediyor

RUSYA: UKRAYNA HİDROELEKTRİK SANTRALİNİ VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Herson kentinin doğusunda bulunan Kakhovka'daki bir hidroelektrik santralini hedef aldığı ifade edildi.