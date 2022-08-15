AB'den Rusya'ya "güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin" çağrısı! Donetsk'i vurmaya devam ediyor

ABD, Japonya, Kore, Türkiye ve Kanada'nın da dahil olduğu 42 ülke adına yapılan açıklamada, "Ukrayna makamlarının Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenlik sorumluluklarını sürdürebilmeleri için Rusya Federasyonu'nu askeri güçlerini ve diğer tüm yetkisiz personelini Zaporijya nükleer santralinden, yakın çevresinden ve tüm Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz. Meşru personel, görevlerini dış müdahale, tehdit olmadan yerine getirebilir" denildi.