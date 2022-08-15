15 Ağustos 2022, Pazartesi
AB'den Rusya'ya "güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin" çağrısı! Donetsk'i vurmaya devam ediyor
Rusya savaşını gündeminden düşürmeyen Avrupa Birliği ve Ukrayna'dan peş peşe açıklama geldi. AB, Rusya'nın Zaporijya'daki nükleer santralde konuşlanan güçlerini geri çekmesini istedi. Ukrayna da Rus ordusunun Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ettiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:49
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