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Tayvan gerginliği büyüyor! Çin savaş jetleri Tayvan Boğazı semalarında

Çin ile ABD arasındaki Tayvan gerginliği her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'nin tepkilerine rağmen Çin bölgede yeni bir tatbikat başlattı. Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı semalarında görüntülendi. Çin tarafından yapılan açıklamada, "ABD'yi tek Çin ilkesine uymaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:58
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Tayvan gerginliği büyüyor! Çin savaş jetleri Tayvan Boğazı semalarında

Çin, ABD kongre üyelerinden oluşan heyetin Tayvan'a gitmesinin ardından Tayvan'da tekrar tatbikat başlattı. Diğer yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin 12 gün önce Tayvan'ı ziyaret etmesi gerginliğe sebep olmuştu.

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Tayvan gerginliği büyüyor! Çin savaş jetleri Tayvan Boğazı semalarında

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretten 12 gün sonra, ABD'den üst düzey bir heyet daha Tayvan'a gitti. Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Massachusetts Senatörü Edward Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin 2 günlük ziyaret için dün akşam saatlerinde Tayvan'a ulaştığını açıkladı. Ülkedeki temaslarına başlayan heyet, bugün Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile de bir araya geldi.

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Tayvan gerginliği büyüyor! Çin savaş jetleri Tayvan Boğazı semalarında

ÇİN'DEN TEPKİ GELDİ

ABD heyetinin Tayvan'a ziyaretine sert tepki gösteren Çin, Tayvan Boğazı'nda yeniden tatbikat başlattı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alan Komutanlığı'nın, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında müşterek muharebeye hazırlık ve hakiki savaş tatbikatı başlattığı duyuruldu. Doğu Harekat Alan Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, komutanlığın Çin'in ulusal egemenliği ile Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.

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Tayvan gerginliği büyüyor! Çin savaş jetleri Tayvan Boğazı semalarında

"PLA DIŞ MÜDAHALEYİ DURDURMAK İÇİN SAVAŞ HAZIRLIĞINI SÜRDÜRECEK"

Bu ziyaretin Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "PLA, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan her tür ayrılıkçı girişimi ve dış müdahaleyi durdurmak için eğitimlerini ve savaş hazırlıklarını sürdürecek. Tatbikat, Tayvan Boğazı'ndaki istikrarı baltalayan ABD ve Tayvan'a karşı bir caydırıcılık eylemidir'' dedi. ABD heyetinin ziyaretine karşı çıktıklarını ve Tayvan meselesinde hiçbir dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Qian, "Çin'in yeniden birleşmesini engellemeye çalışan her tür girişim başarısızlığa mahkumdur'' diye konuştu.

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Tayvan gerginliği büyüyor! Çin savaş jetleri Tayvan Boğazı semalarında

"ABD'Yİ TEK ÇİN İLKESİNE UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ABD kongre üyelerinin Tayvan'a yaptıkları ziyaretin Tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiği ve dışarıya yanlış mesajlar verdiği belirtildi. Tek Çin ilkesinin, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin siyasi temelini oluşturduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin, ABD'yi Tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye uymaya çağırıyor'' ifadelerini kullandı.