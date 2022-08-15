15 Ağustos 2022, Pazartesi
Tayvan gerginliği büyüyor! Çin savaş jetleri Tayvan Boğazı semalarında
Çin ile ABD arasındaki Tayvan gerginliği her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'nin tepkilerine rağmen Çin bölgede yeni bir tatbikat başlattı. Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı semalarında görüntülendi. Çin tarafından yapılan açıklamada, "ABD'yi tek Çin ilkesine uymaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:58
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9