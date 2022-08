Tayvan gerginliği büyüyor! Çin savaş jetleri Tayvan Boğazı semalarında

"PLA DIŞ MÜDAHALEYİ DURDURMAK İÇİN SAVAŞ HAZIRLIĞINI SÜRDÜRECEK"

Bu ziyaretin Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "PLA, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan her tür ayrılıkçı girişimi ve dış müdahaleyi durdurmak için eğitimlerini ve savaş hazırlıklarını sürdürecek. Tatbikat, Tayvan Boğazı'ndaki istikrarı baltalayan ABD ve Tayvan'a karşı bir caydırıcılık eylemidir'' dedi. ABD heyetinin ziyaretine karşı çıktıklarını ve Tayvan meselesinde hiçbir dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Qian, "Çin'in yeniden birleşmesini engellemeye çalışan her tür girişim başarısızlığa mahkumdur'' diye konuştu.