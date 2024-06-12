Batı'nın kirli yüzü: İşkence ve tecavüz! İngiliz basını duyurdu: Yılda 15 bin göçmen çocuk ölüme terk ediliyor

2019'dan bu yana Avrupa ülkelerinde yapılan genel seçimlerde yükselişe geçen aşırı sağ partiler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin de en çok kazananı oldu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı ve ırkçı partilerin yükselişi 27 AB üyesi ülkede deprem etkisi yaptı. Faşizmin ayak sesleri Avrupa Birliği projesini tehdit ederken, Guardian gazetesi Batı'nın konuşulmayan yüzünü yazdı. Guardian, kıtada her yıl kaybolan 15 bin göçmen çocuk uyuşturucu kartellerinin eline düştüğünü okuyucularıyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.06.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 06:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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