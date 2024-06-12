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Batı'nın kirli yüzü: İşkence ve tecavüz! İngiliz basını duyurdu: Yılda 15 bin göçmen çocuk ölüme terk ediliyor

2019'dan bu yana Avrupa ülkelerinde yapılan genel seçimlerde yükselişe geçen aşırı sağ partiler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin de en çok kazananı oldu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı ve ırkçı partilerin yükselişi 27 AB üyesi ülkede deprem etkisi yaptı. Faşizmin ayak sesleri Avrupa Birliği projesini tehdit ederken, Guardian gazetesi Batı'nın konuşulmayan yüzünü yazdı. Guardian, kıtada her yıl kaybolan 15 bin göçmen çocuk uyuşturucu kartellerinin eline düştüğünü okuyucularıyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.06.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 06:53
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Batı’nın kirli yüzü: İşkence ve tecavüz! İngiliz basını duyurdu: Yılda 15 bin göçmen çocuk ölüme terk ediliyor

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) pazar günü tamamlanan seçimlerin ardından başlayan aşırı sağ tartışmaları sürüyor.

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Batı’nın kirli yüzü: İşkence ve tecavüz! İngiliz basını duyurdu: Yılda 15 bin göçmen çocuk ölüme terk ediliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) pek çok yerinde aşırı sağ partileri, göç, enflasyon ve çevre reformlarının maliyeti konusunda endişeli olan seçmenlerin oyunu alarak büyük kazanımlar elde etti.

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Batı’nın kirli yüzü: İşkence ve tecavüz! İngiliz basını duyurdu: Yılda 15 bin göçmen çocuk ölüme terk ediliyor

İŞKENCE VE TECAVÜZ

Avrupalı siyasetçiler de bir yandan AP içindeki, diğer taraftan kendi ülkelerindeki koltukları için yoğun pazarlıklara başladı bile.

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Batı’nın kirli yüzü: İşkence ve tecavüz! İngiliz basını duyurdu: Yılda 15 bin göçmen çocuk ölüme terk ediliyor

Kıtada göçmen karşıtlığı hızla büyürken, İngiltere merkezli Guardian gazetesi ise Avrupa'nın konuşulmayan karanlık tarafını haberleştirdi.

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Batı’nın kirli yüzü: İşkence ve tecavüz! İngiliz basını duyurdu: Yılda 15 bin göçmen çocuk ölüme terk ediliyor

Avrupa'da her yıl binlerce göçmen çocuk uyuşturucu kartellerinin eline düşüyor.