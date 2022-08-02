18 yaşındaki Debanhi Escobar’ın sır ölümü! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Ölümüyle ilgili 3 farklı otopsi ve ve birçok soru bırakan Escobar'la ilgili ise yeni bulgular ortaya çıktı. Escobar'ın babası Mario Escobar, yapılan tıbbi incelemeler sonucunda Debanhi'nin ölmeden önce 8 gün boyunca bir yere kapatıldığının ortaya çıktığını ifade etti.