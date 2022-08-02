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18 yaşındaki Debanhi Escobar'ın sır ölümü! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Meksika'da 18 yaşındaki Debanhi Escovar, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra gece saatlerinde uğursuz olduğuna inanılan Ölüm Yolu'nda kaybolmuştu. Uzun aramalardan sonra bir motelin su tankında cansız bedeni bulunan Escobar ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.08.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 15:24
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18 yaşındaki Debanhi Escobar’ın sır ölümü! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

18 yaşındaki Debanhi Escobar, Meksika'nın Nuevo Leon bölgesinde iki arkadaşıyla birlikte görüldükten sonra kayboldu. Escobar'ın cansız bedeni nisan ayında bölgedeki bir otelin su tankında bulundu.

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18 yaşındaki Debanhi Escobar’ın sır ölümü! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Cansız bedeninin kaybolduğu yerden yalnızca birkaç metre ileride bulunmasından sonra olay dünya çapında yankı uyandırdı.

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18 yaşındaki Debanhi Escobar’ın sır ölümü! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Yapılan araştırma kapsamında bu ayın başında cansız bedeni 3. bir otopsi için mezardan çıkarıldı. Ölüm nedeniyle ilgili ise pek çok teori ortaya atıldı.

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18 yaşındaki Debanhi Escobar’ın sır ölümü! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Aile ise yaşananlardan dolayı yıkılmış durumda. Gizemli ölüm nedeniyle bir dedektif tutmaya karar verdiler.

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18 yaşındaki Debanhi Escobar’ın sır ölümü! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Ölümüyle ilgili 3 farklı otopsi ve ve birçok soru bırakan Escobar'la ilgili ise yeni bulgular ortaya çıktı. Escobar'ın babası Mario Escobar, yapılan tıbbi incelemeler sonucunda Debanhi'nin ölmeden önce 8 gün boyunca bir yere kapatıldığının ortaya çıktığını ifade etti.