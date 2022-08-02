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18 yaşındaki Debanhi Escobar'ın sır ölümü! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Meksika'da 18 yaşındaki Debanhi Escovar, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra gece saatlerinde uğursuz olduğuna inanılan Ölüm Yolu'nda kaybolmuştu. Uzun aramalardan sonra bir motelin su tankında cansız bedeni bulunan Escobar ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.08.2022 15:24Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 15:24