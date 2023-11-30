Gazze’deki İsrail vahşeti ve yıkım ateşkes sonrası görüntülendi

Dünya, 7 Ekim 2023'ten bugüne tarihte görülmemiş bir soykırıma tanıklık etti. Terör devleti İsrail'in Gazze'de Filistinli masum sivillere uyguladığı soykırım ile insanlık ayaklar altına alındı. Binlerce sivil katledilirken kadim bir şehir de yerle yeksan oldu. Güzel Gazze'de tarihi yapılar, hastaneler, şehrin merkezindeki işlek caddeler, camiler ve çok sayıda yapı İsrail bombardımanıyla yok edildi. Ancak mücahitlerden oluşan Al Kassam Tugayları'nın büyük direnişi ile İsrail büyük kayıplar vererek hezimete uğradı. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye ve Katar'ın yoğun baskısı ile 4 günlük "insani ara" verildi. Bu noktada da İsrail'in bölgede yol açtığı yıkım gün yüzüne çıktı. İşte Gazze'nin önceki ve sonraki halinden çarpıcı fotoğraflar…