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Gazze’deki İsrail vahşeti ve yıkım ateşkes sonrası görüntülendi

Dünya, 7 Ekim 2023'ten bugüne tarihte görülmemiş bir soykırıma tanıklık etti. Terör devleti İsrail'in Gazze'de Filistinli masum sivillere uyguladığı soykırım ile insanlık ayaklar altına alındı. Binlerce sivil katledilirken kadim bir şehir de yerle yeksan oldu. Güzel Gazze'de tarihi yapılar, hastaneler, şehrin merkezindeki işlek caddeler, camiler ve çok sayıda yapı İsrail bombardımanıyla yok edildi. Ancak mücahitlerden oluşan Al Kassam Tugayları'nın büyük direnişi ile İsrail büyük kayıplar vererek hezimete uğradı. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye ve Katar'ın yoğun baskısı ile 4 günlük "insani ara" verildi. Bu noktada da İsrail'in bölgede yol açtığı yıkım gün yüzüne çıktı. İşte Gazze'nin önceki ve sonraki halinden çarpıcı fotoğraflar…

Sabah
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:06
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Gazze’deki İsrail vahşeti ve yıkım ateşkes sonrası görüntülendi

Siyonist ve katil İsrail'in ilk hedeflerinden biri hastaneler oldu. "Altlarında Hamas'a ait tüneller ve karargahlar bulunduğu ve İsrailli esirlerin burada alıkonulduğu" gibi çeşitli bahanelerle Gazze'deki hastanelere baskın düzenleyen İsrail, Endonezya Hastanesi'ni adeta kullanılamaz hale getirdi.

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Gazze’deki İsrail vahşeti ve yıkım ateşkes sonrası görüntülendi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'da hastanenin tamamen boşaltıldığını duyurmuştu.

140 kapasiteli hastanede 650 yararlı tedavi gördüğü gibi binlerce kişiye de ev sahipliği yapıyordu.

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Gazze’deki İsrail vahşeti ve yıkım ateşkes sonrası görüntülendi

CADDELER HARABEYE DÖNDÜ

Beyt Hanun bölgesinde bulunan Burc en-Nada ve Burc el-Avde binaları da 7 Ekim'den bu yana yapılan hava saldırıları sonrası adeta bir harabeye döndü.

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Gazze’deki İsrail vahşeti ve yıkım ateşkes sonrası görüntülendi

Gazze şeridinin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve sosyal hayatın kalbinin attığı lokasyonlar arasında yer alan Tel Al Hawa kenti de amansız saldırılar sonrası yerle bir olmuş durumda.

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Gazze’deki İsrail vahşeti ve yıkım ateşkes sonrası görüntülendi

SOSYAL HAYAT HEDEF ALINDI

Gazze'nin tek 5 yıldızlı konaklama hizmeti veren Al Mashtal Oteli de saldırılar sonrası kullanılamaz hale geldi.