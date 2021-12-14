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Amerika'da kasırga kabusu: Yüzde 75'i haritadan silindi! En az 90 ölü var

ABD'de çıkan kasırgada ölü sayısı her geçen gün artıyor. Kentucky'de en yıkıcı kasırga olarak kayıtlara geçen felakette can kaybı 90'a yükseldi. Dawson Springs kentinin yüzde 75'i haritadan silindi. Küçük kentin tek hastanesi de harabeye döndü. Sağlık hizmetleri mobil klinikte verilmeye çalışılıyor. İşte yıkımın ardından ürküten kareler...

Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:23
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Amerika’da kasırga kabusu: Yüzde 75’i haritadan silindi! En az 90 ölü var

ABD'de yaşanan hortum ve kasırga felaketi, 6 eyaleti etkiledi. Kentucky eyaletinde yaşanan ve ortalığı adeta savaş alanına çeviren yıkımın ardından ortaya çıkan manzaralar görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Amerika’da kasırga kabusu: Yüzde 75’i haritadan silindi! En az 90 ölü var

YÜZDE 75'İ HARİTADAN SİLİNDİ
Ülkede 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i haritadan silindi. Hortumlar sırasında küçük kentin tek hastanesi de harabeye döndü.

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Amerika’da kasırga kabusu: Yüzde 75’i haritadan silindi! En az 90 ölü var

Babtist Health Deaconess sağlık merkezinde 1991'den bu yana görev yapan Cheryl McKinght, "Dawson Springs'te sağlık hizmetini sadece biz veriyoruz, hortum bizi de çok kötü etkiledi. Tüm hastane gitti." dedi.

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Amerika’da kasırga kabusu: Yüzde 75’i haritadan silindi! En az 90 ölü var

Hortumun vurduğu gece, hastalarının olmadığını ama hastanede bir görevli bulunduğunu belirten McKnight, çalışanlarının yara almadan hortumdan kurtulduğunu söyledi.

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Amerika’da kasırga kabusu: Yüzde 75’i haritadan silindi! En az 90 ölü var

YIKILAN HASTANE MOBİL KLİNKTE HİZMET VERİYOR
Hortumdan önce günde 40'a yakın hastalarının olduğunu anlatan McKnight, "Şimdi ise mobil kliniğimiz var ve orada hizmet vermeye devam ediyoruz. İnsanlara yardım edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.