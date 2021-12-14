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Amerika'da kasırga kabusu: Yüzde 75'i haritadan silindi! En az 90 ölü var
ABD'de çıkan kasırgada ölü sayısı her geçen gün artıyor. Kentucky'de en yıkıcı kasırga olarak kayıtlara geçen felakette can kaybı 90'a yükseldi. Dawson Springs kentinin yüzde 75'i haritadan silindi. Küçük kentin tek hastanesi de harabeye döndü. Sağlık hizmetleri mobil klinikte verilmeye çalışılıyor. İşte yıkımın ardından ürküten kareler...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:15Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:23