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Tam 330 yıl önce ölmüştü! Mezarı kazılınca cesedi görenler şaşkına döndü

İngiltere'nin Edinburgh şehrinin en tanınan yüzlerinden olan ve yaşadığı zamanda 1000 işçinin ölümünden sorumlu tutulması sebebiyle "Kanlı Mackenzie" olarak isimlendirilen avukat Mackenzie'nin mezarı, kenti lanetlediğine inanan insanlar tarafından açıldı. Olay yerine giden emniyet güçleri, adamın cansız bedeninin bozulmamış olduğunu fark edince oldukça şaşırdı.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 12:02
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Tam 330 yıl önce ölmüştü! Mezarı kazılınca cesedi görenler şaşkına döndü

Eski bir Lord Avukatı olan Mackenzie, hayatta olduğu zamanda 1000 Protestan Sözleşmeci'yi ölüme yollamasıyla biliniyor.

Bu sebeple "Kanlı Mackenzie" olarak isimlendirilen adamın aynı zamanda Edinburgh şehrini de lanetlediği düşünülüyor.

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Tam 330 yıl önce ölmüştü! Mezarı kazılınca cesedi görenler şaşkına döndü

KAFATASIYLA OYNADILAR

Bu düşünceye sahip insanlar, Mackenzie'nin Edinburgh kentindeki mezarına giderek, mezarı kazdı. Adamın kafatasıyla oynayan şahıslar, daha sonra izlerini kaybettirdi.

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Tam 330 yıl önce ölmüştü! Mezarı kazılınca cesedi görenler şaşkına döndü

CESEDİ GÖRENLER ŞOKE OLDU

Mezar bölgesinde hareketlilik olduğu ihbarını alan polis ekipleri, hemen bölgeye intikal ederek inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü Mackenzie'nin cesedi neredeyse hiç bozulmadan duruyordu.

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Tam 330 yıl önce ölmüştü! Mezarı kazılınca cesedi görenler şaşkına döndü

HAPİS CEZASI ALDI

Polis ekipleri, mezarı tahrip ettiği belirlenen iki genci gözaltına aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Mahkeme heyeti "Ölünün anısına saygısızlık ve mezar tahrip etme" suçundan yargılanan iki gence hapis cezası verdi. İngiltere'de benzer olayların yaşanmasının ardından bu iki genç hakkında verilen hapis cezası, yeniden gündeme geldi. Yetkililer, bu tarz olayların önüne geçmek için büyük çaba harcandığını ifade etti.

George Mackenzie of Rosehaugh 1691 yılında hayatını kaybetti

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Tam 330 yıl önce ölmüştü! Mezarı kazılınca cesedi görenler şaşkına döndü

Yer altı mezarında 800 yıllık bir mumya bulundu.