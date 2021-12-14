Tam 330 yıl önce ölmüştü! Mezarı kazılınca cesedi görenler şaşkına döndü

HAPİS CEZASI ALDI

Polis ekipleri, mezarı tahrip ettiği belirlenen iki genci gözaltına aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Mahkeme heyeti "Ölünün anısına saygısızlık ve mezar tahrip etme" suçundan yargılanan iki gence hapis cezası verdi. İngiltere'de benzer olayların yaşanmasının ardından bu iki genç hakkında verilen hapis cezası, yeniden gündeme geldi. Yetkililer, bu tarz olayların önüne geçmek için büyük çaba harcandığını ifade etti.

George Mackenzie of Rosehaugh 1691 yılında hayatını kaybetti