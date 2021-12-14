14 Aralık 2021, Salı
Tam 330 yıl önce ölmüştü! Mezarı kazılınca cesedi görenler şaşkına döndü
İngiltere'nin Edinburgh şehrinin en tanınan yüzlerinden olan ve yaşadığı zamanda 1000 işçinin ölümünden sorumlu tutulması sebebiyle "Kanlı Mackenzie" olarak isimlendirilen avukat Mackenzie'nin mezarı, kenti lanetlediğine inanan insanlar tarafından açıldı. Olay yerine giden emniyet güçleri, adamın cansız bedeninin bozulmamış olduğunu fark edince oldukça şaşırdı.
Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 12:02
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