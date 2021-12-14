İki siyasetçi ringte kozlarını paylaştı! Dünya o anlara kilitlendi! 100 dolardan satılan biletler kapış kapış gitti

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, dünyada gündem olan bir olay yaşandı. Şehrin belediye başkanı, en büyük rakibiyle ringte kozlarını paylaştı. 3'er setten 13 dakika süren bu sıra dışı karşılaşma beklenen sonla bitti. Biletlerin 100 dolardan satıldığı maça ilgi oldukça yoğundu.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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