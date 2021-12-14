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İki siyasetçi ringte kozlarını paylaştı! Dünya o anlara kilitlendi! 100 dolardan satılan biletler kapış kapış gitti

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, dünyada gündem olan bir olay yaşandı. Şehrin belediye başkanı, en büyük rakibiyle ringte kozlarını paylaştı. 3'er setten 13 dakika süren bu sıra dışı karşılaşma beklenen sonla bitti. Biletlerin 100 dolardan satıldığı maça ilgi oldukça yoğundu.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:46
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İki siyasetçi ringte kozlarını paylaştı! Dünya o anlara kilitlendi! 100 dolardan satılan biletler kapış kapış gitti
Brezilya'da belediye başkanı en önemli rakibinin meydan okumasına yanıt verdi, sosyal medyadan canlı yayınlanan benzersiz kavga üç set ve 13 dakika sürdü.
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İki siyasetçi ringte kozlarını paylaştı! Dünya o anlara kilitlendi! 100 dolardan satılan biletler kapış kapış gitti

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da iki siyasetçi yüzlerce seyircinin önünde kozlarını ringde paylaştı, sıra dışı dövüş dünya gündemine oturdu.

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İki siyasetçi ringte kozlarını paylaştı! Dünya o anlara kilitlendi! 100 dolardan satılan biletler kapış kapış gitti
Brezilya'nın Amazonas eyaletine bağlı Borba'nın belediye başkanı Simao Peixoto, eski belediye meclis üyesi Erineu Alvas Da Silva ile Pazar günü ringe çıktı.
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İki siyasetçi ringte kozlarını paylaştı! Dünya o anlara kilitlendi! 100 dolardan satılan biletler kapış kapış gitti
Rakip politikacıların Karma Dövüş Sanatı (MMA) maçı sosyal medyadan canlı yayınlandı, 39 yaşındaki Peixoto ve 45 yaşındaki Silva birbirlerine tüm güçleriyle saldırdı.
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İki siyasetçi ringte kozlarını paylaştı! Dünya o anlara kilitlendi! 100 dolardan satılan biletler kapış kapış gitti
Yaklaşık 41 bin kişinin yaşadığı Borba'yı dünya gündemine taşıyan maç üç set sürdü ve 13 dakika sonunda kazanan mevcut belediye başkanı Simao Peixoto oldu.