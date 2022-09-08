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Haberler Galeri ABD Türkiye'ye 20 km yakın bölgede PKK'lı teröristlere eğitim verdi! Terörist sevici yine şaşırtmadı

ABD Türkiye'ye 20 km yakın bölgede PKK'lı teröristlere eğitim verdi! Terörist sevici yine şaşırtmadı

ABD askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor. AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi. Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 00:50 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 00:52
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ABD Türkiye’ye 20 km yakın bölgede PKK’lı teröristlere eğitim verdi! Terörist sevici yine şaşırtmadı

ABD askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD Türkiye’ye 20 km yakın bölgede PKK’lı teröristlere eğitim verdi! Terörist sevici yine şaşırtmadı

Öte yandan ABD'ye ait helikopterler dün eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirdi.

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ABD Türkiye’ye 20 km yakın bölgede PKK’lı teröristlere eğitim verdi! Terörist sevici yine şaşırtmadı

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

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ABD Türkiye’ye 20 km yakın bölgede PKK’lı teröristlere eğitim verdi! Terörist sevici yine şaşırtmadı

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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ABD Türkiye’ye 20 km yakın bölgede PKK’lı teröristlere eğitim verdi! Terörist sevici yine şaşırtmadı