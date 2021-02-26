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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Almanya ve Rusya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girerek... Almanya ve Rusya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girerek...
Rusya ile sıcak ilişkileri sürdürmek isteyen Almanya Başbakanı Merkel, patlak veren ajan krizi ile çılgına döndü. Dünya basınına bomba gibi düşen haberlerde bir Alman vatandaşının elektrikçi kılığına girerek gizli bilgileri Kremlin'e gönderdiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 10:21
Rusya ve Almanya arasında hiç beklenmedik bir kriz patladı. Bir Alman vatandaşın, elektrikçi kılığına girerek Kremlin'e bilgi gönderdiğinin ortaya çıkması üzerine yer yerinden oynadı. Dahası, gönderdiği bilginin niteliği uluslararası skandalın boyutunu kat be kat artıracak cinsten. Şimdiye kadar Rus lider Putin ile sıcak diyalog kurmaya özen gösteren Alman Başbakan Merkel'in dahi sabrının tükendiği söyleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde Rusya üstündeki baskısını artırmak isteyen Avrupa'nın önündeki en büyük "fren"lerden birisi kabul edilen Almanya, Kremlin'in ortaya yeni çıkan adımıyla şok geçiriyor.
Federal Meclis'in kat planlarını Rus casuslarına devrettiğinden şüphelenilen bir Alman elektrikçi, bugün Berlin'deki savcılar tarafından casusluk yapmakla suçlandı.
Jens F. adıyla anılan şüpheli Kremlin ile üç yıl boyunca parlamento binasıyla ilgili istihbaratı Ruslara aktarmakla suçlanıyor. Alman vatandaşı, başkentteki parlamento binalarında elektrikli teçhizatın yangın güvenliğini kontrol eden müteahhitler için çalışıyordu.
Savcılar, Jens F.'in binanın kat planlarının yer aldığı PDF dosyalarına eriştiğini söylüyor.Şüphelinin 2017 yazında bir ara bilgiyi Rus gizli servislerine aktarmaya karar verdiğine inanılıyor.