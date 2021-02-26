Almanya ve Rusya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girerek...

Rusya ve Almanya arasında hiç beklenmedik bir kriz patladı. Bir Alman vatandaşın, elektrikçi kılığına girerek Kremlin'e bilgi gönderdiğinin ortaya çıkması üzerine yer yerinden oynadı. Dahası, gönderdiği bilginin niteliği uluslararası skandalın boyutunu kat be kat artıracak cinsten. Şimdiye kadar Rus lider Putin ile sıcak diyalog kurmaya özen gösteren Alman Başbakan Merkel'in dahi sabrının tükendiği söyleniyor.