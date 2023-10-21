Almanlar Filistin için sokakta! Binler kişi Gazze'ye destek için yürüdü

Almanya'nın çeşitli kentlerinde Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere binlerce kişi katıldı. "Filistin'de barış, adalet, insanlık onuru için", "Gazze'de savaşa, şiddete ve saldırganlığa karşı" yazılı pankartlar açan göstericiler, Filistin bayrakları salladı.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 22:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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