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Almanlar Filistin için sokakta! Binler kişi Gazze'ye destek için yürüdü

Almanya'nın çeşitli kentlerinde Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere binlerce kişi katıldı. "Filistin'de barış, adalet, insanlık onuru için", "Gazze'de savaşa, şiddete ve saldırganlığa karşı" yazılı pankartlar açan göstericiler, Filistin bayrakları salladı.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 22:50
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Almanlar Filistin için sokakta! Binler kişi Gazze’ye destek için yürüdü

Başkent Berlin'de yaklaşık 6 bin kişi, "Küresel Baskıya Karşı Sömürgecilikten Kurtulun" temasıyla düzenlenen gösteride, Oranienplatz'tan, Herrmannplatz Meydanı'na kadar yürüdü.

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Almanlar Filistin için sokakta! Binler kişi Gazze’ye destek için yürüdü

Şiddet içeren ve İsrail karşıtı açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle polis yürüyüşü zaman zaman durdurarak Arapça anonslarla uyarıda bulundu.

Polis, yürüyüşün olaysız bir şekilde sona erdiğini bildirdi.

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Almanlar Filistin için sokakta! Binler kişi Gazze’ye destek için yürüdü

Berlin'de ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Almanlar Filistin için sokakta! Binler kişi Gazze’ye destek için yürüdü

Bir zamanlar havalimanı olarak kullanılan Tempelhof meydanında toplanan yaklaşık 1500 kişi gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için toplu dua etti.

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Almanlar Filistin için sokakta! Binler kişi Gazze’ye destek için yürüdü

Düsseldorf'ta da yaklaşık 7 bin 500 kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.