Amerikan halkı Filistin için ayakta! On binler New York'ta tek ses: Filistin'e özgürlük! İşgale son

Amerikan halkı on binlerce kişi ile birlikte New York'ta Filistin'le dayanışma gösterisi düzenledi. Yahudi lobisi, Biden ve avareleri tüm gücüyle ülkede sansür uygulasa da milyonlarca insan Filistin için tek yürek! Göstericiler, "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.