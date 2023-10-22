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Amerikan halkı Filistin için ayakta! On binler New York'ta tek ses: Filistin'e özgürlük! İşgale son

Amerikan halkı on binlerce kişi ile birlikte New York'ta Filistin'le dayanışma gösterisi düzenledi. Yahudi lobisi, Biden ve avareleri tüm gücüyle ülkede sansür uygulasa da milyonlarca insan Filistin için tek yürek! Göstericiler, "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Giriş Tarihi: 22.10.2023 01:16 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 02:00
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Amerikan halkı Filistin için ayakta! On binlerce New York’ta tek ses: Filistin’e özgürlük! İşgale son

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, on binlerce kişi New York'ta tek ses oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Amerikan halkı Filistin için ayakta! On binlerce New York’ta tek ses: Filistin’e özgürlük! İşgale son

Filistin'le dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

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Amerikan halkı Filistin için ayakta! On binlerce New York’ta tek ses: Filistin’e özgürlük! İşgale son

"Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, Yahudi lobisi, Biden ve avareleri için ayaklandı.

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Amerikan halkı Filistin için ayakta! On binlerce New York’ta tek ses: Filistin’e özgürlük! İşgale son
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Amerikan halkı Filistin için ayakta! On binlerce New York’ta tek ses: Filistin’e özgürlük! İşgale son