Tropik Trump’ın yerini böyle ifşa ettiler! Dünya Brazilya’daki kongre baskınını konuşuyor! Bolsonaro’nun sınır dışı edilmesi gündemde

Brezilya'da 1964-85 yılları arasındaki dikta yönetiminin en büyük hatasının 'solcuları öldürmek yerine işkence yapmak' olduğunu söyledi, "Pinochet (1973'ten 1990'a kadar Şili'yi yöneten diktatör) daha fazla kişiyi öldürmeliydi" cümlesini kurdu.

Irkçılığıyla bilinen Bolsonaro, "Siyahlara ne gibi bir tarihsel borcumuz varmış? Ben kimseyi köleleştirmedim. Portekizliler de Afrika'ya ayak bile basmadılar. Siyahları buraya köle olarak getirenler yine siyahlardı" ifadesini de kullandı.