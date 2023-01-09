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Tropik Trump'ın yerini böyle ifşa ettiler! Dünya Brazilya'daki kongre baskınını konuşuyor! Bolsonaro'nun sınır dışı edilmesi gündemde
Donald Trump, seçimi kaybettiğinde ABD Kongre Binasını basan fanatiklerin bir benzeri Brazilya'da yaşandı. 'Tropik Trump' olarak nitelendirilen Bolsonaro'nun fanatikleri, kongre ve başkanlık sarayını bastı. Dünyanın pek çok ülkesinden tepki gelirken ABD'ye kaçan Bolsonaro'nun fast food restoranda tavuk yerken görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.01.2023 10:28Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:07