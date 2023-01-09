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Tropik Trump'ın yerini böyle ifşa ettiler! Dünya Brazilya'daki kongre baskınını konuşuyor! Bolsonaro'nun sınır dışı edilmesi gündemde

Donald Trump, seçimi kaybettiğinde ABD Kongre Binasını basan fanatiklerin bir benzeri Brazilya'da yaşandı. 'Tropik Trump' olarak nitelendirilen Bolsonaro'nun fanatikleri, kongre ve başkanlık sarayını bastı. Dünyanın pek çok ülkesinden tepki gelirken ABD'ye kaçan Bolsonaro'nun fast food restoranda tavuk yerken görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:07
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Tropik Trump’ın yerini böyle ifşa ettiler! Dünya Brazilya’daki kongre baskınını konuşuyor! Bolsonaro’nun sınır dışı edilmesi gündemde

Koronavirüs salgını bütün dünyaya diz çöktürüp her gün binlerce insanın ölümüne yol açarken, radikal taraftarlarıyla karantina karşıtı gösteriler düzenledi, açık şekilde pandemiye inanmadığını birçok kez yineledi. Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da can kayıpları günlük 2000'i aşarken halkına "Sızlanmayı bırakın" dedi, salgını 'küçük bir grip' olarak niteledi.

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Tropik Trump’ın yerini böyle ifşa ettiler! Dünya Brazilya’daki kongre baskınını konuşuyor! Bolsonaro’nun sınır dışı edilmesi gündemde

Sağlık Bakanı'nı görevden aldı, 'Covid-19 aşıları AIDS yapıyor' gibi dahiyane fikirlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. YouTube, en sonunda 'Tropik Trump' lakaplı Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun videolarını yayından kaldırdı.

208 milyon nüfuslu Brezilya'yı dört yıl boyunca yöneten aşırı sağcı Bolsonaro'nun attığı her adım, yaptığı her açıklama dünyada yankılandı.

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Tropik Trump’ın yerini böyle ifşa ettiler! Dünya Brazilya’daki kongre baskınını konuşuyor! Bolsonaro’nun sınır dışı edilmesi gündemde

Eski bir yüzbaşı olan politikacı, henüz Brezilya devlet başkanı seçilmeden sarfettiği cümlelerle aslında ülkesinde çok iyi tanınan bir isimdi. 2003 yılındaki bir kongre oturumunda kadın bir üyeye "Sana asla tecavüz etmezdim çünkü layık değilsin" dedi, bir yasa tasarısı görüşülürken ise "Metresler? Onlar da yasak mı?" diye konuştu.

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Tropik Trump’ın yerini böyle ifşa ettiler! Dünya Brazilya’daki kongre baskınını konuşuyor! Bolsonaro’nun sınır dışı edilmesi gündemde

Brezilya'da 1964-85 yılları arasındaki dikta yönetiminin en büyük hatasının 'solcuları öldürmek yerine işkence yapmak' olduğunu söyledi, "Pinochet (1973'ten 1990'a kadar Şili'yi yöneten diktatör) daha fazla kişiyi öldürmeliydi" cümlesini kurdu.

Irkçılığıyla bilinen Bolsonaro, "Siyahlara ne gibi bir tarihsel borcumuz varmış? Ben kimseyi köleleştirmedim. Portekizliler de Afrika'ya ayak bile basmadılar. Siyahları buraya köle olarak getirenler yine siyahlardı" ifadesini de kullandı.

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Tropik Trump’ın yerini böyle ifşa ettiler! Dünya Brazilya’daki kongre baskınını konuşuyor! Bolsonaro’nun sınır dışı edilmesi gündemde

TAM İKİ YIL SONRA
2022 sonbaharında gerçekleşen tarihi seçimleri kaybeden Brezilyalı siyasetçinin vedası da, hayranlığını gizlemediği ABD lideri Donald Trump gibi oldu. ABD'de 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen tarihi Kongre baskınının bir benzeri, tam iki yıl sonra, 8 Ocak 2023'te Brezilya'da sahnelendi.