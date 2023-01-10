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Haberler Galeri Elon Musk'ın Twitter ifşalarında yeni perde! İşte Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskı maili

Elon Musk'ın Twitter ifşalarında yeni perde! İşte Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskı maili

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, eski yönetimin yaptıklarını gazeteciler aracılığıyla ifşalamaya devam ediyor. "Twitter Dosyaları" olarak başlayan süreçte gazeteci Alex Berenson, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti. Gazeteci Berenson, Twitter yöneticisi Todd O'Boyle'a gelen Ağustos 2021 tarihli e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:24
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Elon Musk’ın Twitter ifşalarında yeni perde! İşte Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter’a yaptığı baskı maili

Elon Musk, "Twitter Dosyaları" ismiyle sürdürdüğü ifşaatın 12'incisini, Kovid-19 aşılarıyla ilgili eleştirel görüşler paylaşan gazeteci Alex Berenson aracılığıyla yaparken, gazetecinin twitini, "Bazı komplo teorileri aslında doğrudur." diyerek paylaştı.

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Elon Musk’ın Twitter ifşalarında yeni perde! İşte Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter’a yaptığı baskı maili

Berenson, Gottlieb tarafından Twitter yöneticisi Todd O'Boyle'a, Trump yönetimi yetkilisi Dr. Brett Giroir'in Twitter'daki, "Artık Kovid-19 doğal bağışıklığının aşı bağışıklığından üstün olduğu açık. Bir kişi önceden enfeksiyon geçirmişse artık aşı kanıtı için bilimsel bir gerekçe yoktur." ifadelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ağustos 2021 tarihli e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.

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Elon Musk’ın Twitter ifşalarında yeni perde! İşte Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter’a yaptığı baskı maili

Ekran fotoğrafında, Gottlieb'in O'Boyle'a "Bu, yıpratıcı türden bir şey. İsrail'de emsal değerlendirmesinden geçmemiş tek bir retrospektif çalışmadan kapsamlı bir sonuç çıkarıyor. Ancak bu tweet viral olacak ve haber içeriklerini yönlendirecek." diye yazdığı, devamında ise Twitter'ın, Giroir'in twitini "yanıltıcı" diye etiketleyerek bir uyarı notuyla beğenme ve paylaşıma kapattığı görüldü.

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Elon Musk’ın Twitter ifşalarında yeni perde! İşte Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter’a yaptığı baskı maili

Gazetecinin ifşaatları Musk'ın paylaşımından sonra 9 saat içinde 16,7 milyon görüntülenmeye ulaşırken, Berenson, "Twitter, dünyada gazetecilik için en önemli platformdur. Bu yüzden hükümetler ve şirketler onu sansürlemek için bu kadar gözünü karartmış durumda." diye yazdı.

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Elon Musk’ın Twitter ifşalarında yeni perde! İşte Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter’a yaptığı baskı maili

FAUCİ'Yİ ELEŞTİRİNCE GOTTLİEB'İN HEDEFİ OLMUŞTU

Araştırmacı gazeteci Berenson, kendi internet sitesinde de rapor olarak paylaştığı dosyada, 2022 sonuna kadar ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü olarak görev yapan Dr. Anthony Fauci'yi eleştiren twitinin Gottlieb tarafından hedef alındığına da değindi.