10 Ocak 2023, Salı
Elon Musk'ın Twitter ifşalarında yeni perde! İşte Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskı maili
Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, eski yönetimin yaptıklarını gazeteciler aracılığıyla ifşalamaya devam ediyor. "Twitter Dosyaları" olarak başlayan süreçte gazeteci Alex Berenson, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti. Gazeteci Berenson, Twitter yöneticisi Todd O'Boyle'a gelen Ağustos 2021 tarihli e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.
Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:24
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