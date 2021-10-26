Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü Kraliçe Elizabeth'i sarstı! İşte hastanelik olmasının nedeni

Nisan ayında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü ile Kraliçe 2. Elizabeth, kendini meşgul tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Ancak bu durum Elizabeth'in sağlık sorunları yaşamasına neden oldu. Elizabeth'in yoğun programının yanı sıra kısmen de televizyon izlemek için geç saatlere kadar oturması yüzünden bitkin olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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