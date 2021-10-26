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Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü Kraliçe Elizabeth'i sarstı! İşte hastanelik olmasının nedeni

Nisan ayında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü ile Kraliçe 2. Elizabeth, kendini meşgul tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Ancak bu durum Elizabeth'in sağlık sorunları yaşamasına neden oldu. Elizabeth'in yoğun programının yanı sıra kısmen de televizyon izlemek için geç saatlere kadar oturması yüzünden bitkin olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:52
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Edinburgh Dükü Prens Philip’in ölümü Kraliçe Elizabeth’i sarstı! İşte hastanelik olmasının nedeni

Doktor tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda gezisinden vazgeçmek zorunda kalan Kraliçe Elizabeth, sağlık kontrollerinin ardından sorumluluklarını azaltmaya karar verdi.

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Edinburgh Dükü Prens Philip’in ölümü Kraliçe Elizabeth’i sarstı! İşte hastanelik olmasının nedeni

Bunun üzerine 95 yaşındaki Elizabeth'in sağlık durumu mercek altına alındı.

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Edinburgh Dükü Prens Philip’in ölümü Kraliçe Elizabeth’i sarstı! İşte hastanelik olmasının nedeni

The Sunday Times'ın haberine göre Kraliçe, yoğun bir kişisel sorumluluk programı sürdürdüğü ve TV izlemek için geç saatlere kadar oturduğu için bitkin düştü.

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Edinburgh Dükü Prens Philip’in ölümü Kraliçe Elizabeth’i sarstı! İşte hastanelik olmasının nedeni

Gazete, Kraliçe'nin tek başına yemek yemek istemediği için bu ay ailesi ve arkadaşlarıyla sürekli bir öğle ve akşam yemeği akışı yaşadığını söyledi.

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Edinburgh Dükü Prens Philip’in ölümü Kraliçe Elizabeth’i sarstı! İşte hastanelik olmasının nedeni

Edinburgh Dükü'nün nisandaki ölümünden bu yana Kraliçe'nin kendini meşgul tutmaya çalıştığı söyleniyor.