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Haberler Galeri ABD "kriz modu"nda! "Dixie" bir aydır söndürülemiyor: California'da 210 bin hektar orman kül oldu

ABD "kriz modu"nda! "Dixie" bir aydır söndürülemiyor: California'da 210 bin hektar orman kül oldu

ABD'nin California eyaletinde bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alan kül oldu. ABD Orman Hizmetleri Dairesi, ülkenin batısında süren onlarca yangın nedeniyle "kriz modu"nda çalıştıklarını açıkladı. Sıcak hava ve gök gürültülü fırtına yangın tehlikesini arttırıyor. Öte yandan "Dixie" California tarihinin en büyük 2. yangını olarak nitelendirildi. İşte California'dan gelen son görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.08.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 16:24
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ABD kriz modunda! Dixie bir aydır söndürülemiyor: California’da 210 bin hektar orman kül oldu

California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve hala yeşil alanlarla içindeki canlıları tehdit eden yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alan tahrip olurken, alevlerin henüz yüzde 31'lik bölümünün kontrol altına alınabildiği belirtildi.

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ABD kriz modunda! Dixie bir aydır söndürülemiyor: California’da 210 bin hektar orman kül oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo büyüklüğündeki bir alanı küle çeviren yangını söndürmek için 6 binden fazla itfaiyeci çalışıyor.

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ABD kriz modunda! Dixie bir aydır söndürülemiyor: California’da 210 bin hektar orman kül oldu

SICAK HAVA VE FIRTINA TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Bölgede 13 Ağustos'ta başlayan gök gürültülü fırtınanın, rüzgarın hızlanmasına yol açması ve beraberinde çok az yağmur görülmesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin çalışmaları güçleşti.

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ABD kriz modunda! Dixie bir aydır söndürülemiyor: California’da 210 bin hektar orman kül oldu

Fırtına alevlerin, Dixie yangınının tamamen küle döndürdüğü Greenville kasabasının yakınındaki iki kasabaya ulaşmasına neden oldu.

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ABD kriz modunda! Dixie bir aydır söndürülemiyor: California’da 210 bin hektar orman kül oldu

Ekipler, alevlerin Westwood'a ulaşmasını engellemek için buldozerlerle yangın söndürme şeritleri oluşturdu.