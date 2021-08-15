ABD kriz modunda! Dixie bir aydır söndürülemiyor: California’da 210 bin hektar orman kül oldu

ABD "kriz modu"nda! "Dixie" bir aydır söndürülemiyor: California'da 210 bin hektar orman kül oldu

ABD'nin California eyaletinde bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alan kül oldu. ABD Orman Hizmetleri Dairesi, ülkenin batısında süren onlarca yangın nedeniyle "kriz modu"nda çalıştıklarını açıkladı. Sıcak hava ve gök gürültülü fırtına yangın tehlikesini arttırıyor. Öte yandan "Dixie" California tarihinin en büyük 2. yangını olarak nitelendirildi. İşte California'dan gelen son görüntüler...