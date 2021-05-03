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Türk SİHA'larının başarısının sırrı ne? SİHA'lar nasıl etki uyandırdı?
Türkiye'nin terör operasyonlarında tarih yazan SİHA'ları Karabağ ve Libya'daki performanslarıyla dünya basınında dikkat çekmişti. Son olarak Türk SİHA'larını gündemine alan Norveç basını ABD F-35'leri yerine Türkiye'nin tekonoloji harikasının tercih edilmesi gerektiğini savundu. Peki Türki SİHA'ları neden bu kadar değerli? İşte Türk SİHA'larının gücü ve önemi.