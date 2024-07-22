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Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde tepki toplayan görüntüler! Alman polisi katil İsrail'i protesto eden kadına yumrukla saldırdı

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. İşgalci israil'e tepkiler çığ gibi yükselirken son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'e Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericilere müdahale sırasında bir polis memurunun bir protestocu kadına tokat attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte "pes" dedirten o görüntüler...

Giriş: 22.07.2024 21:30 Güncelleme: 22.07.2024 21:32
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Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde tepki toplayan görüntüler! Alman polisi İsrail’i protesto eden kadına yumrukla saldırdı

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürüyor.

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Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde tepki toplayan görüntüler! Alman polisi İsrail’i protesto eden kadına yumrukla saldırdı

İşgalci israil'e tepkiler çığ gibi yükselirken son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'e Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

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Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde tepki toplayan görüntüler! Alman polisi İsrail’i protesto eden kadına yumrukla saldırdı

Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

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Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde tepki toplayan görüntüler! Alman polisi İsrail’i protesto eden kadına yumrukla saldırdı

Göstericilere müdahale sırasında bir polis memurunun bir protestocu kadına tokat attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde tepki toplayan görüntüler! Alman polisi İsrail’i protesto eden kadına yumrukla saldırdı

O anlar ise saniye saniye kaydedildi.