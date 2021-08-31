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ABD'nin korktuğu başına geldi! Taliban milyonlarca dolarlık silahları ele geçirdi

ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Afgan ordusu için tahsis edilen milyonlarca dolarlık askeri teçhizat Taliban'a geçti. Bölgeden gelen son görüntüler ile ise örgütün elinde son teknoloji helikopterleri kullanmayı başardığını gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 12:18
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ABD’nin korktuğu başına geldi! Taliban milyonlarca dolarlık silahları ele geçirdi

20 yıl önce Afganistan'a giden ABD dün son askerini de Kabil'den çekti. Ülkede bir dönem sona ererken 20 yıllık eğitim 83 milyar dolarlık harcamaya rağmen, Afgan güçleri başkent Kabil'i tek bir kurşun atmadan Taliban'a bırakmıştı.

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ABD’nin korktuğu başına geldi! Taliban milyonlarca dolarlık silahları ele geçirdi
ABD basını Afgan güçlerin çekilmesi ile Taliban'ın eline geçen son teknoloji ABD silahlarını sayfalarına taşımaya devam ediyor.
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ABD’nin korktuğu başına geldi! Taliban milyonlarca dolarlık silahları ele geçirdi

Bölgeden gelen son görüntüler ise ABD kamuoyunun en büyük korkusunun gerçek olduğunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Taliban'ın Kandahar üzerinde ABD yapımı UH-60 Black Hawk'ın (Kara Şahin) helikopterleri ile devriye gezdiği görülüyor.

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ABD’nin korktuğu başına geldi! Taliban milyonlarca dolarlık silahları ele geçirdi

Söz konusu görüntüler, Afganistan İslam Emirliği'nin resmi haber kaynağı olduğunu iddia eden 'Talib Times' adlı bir hesap tarafından Twitter'da paylaşıldı.

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ABD’nin korktuğu başına geldi! Taliban milyonlarca dolarlık silahları ele geçirdi
Bu helikopterlerin Taliban'ın eline geçtiği biliniyordu. Ancak pek çok askeri uzman Taliban'ın bu helikopterleri kullanacak insan gücüne sahip olmadığını düşünüyordu. Gelen son görüntüler ile bu tez çürütüldü.