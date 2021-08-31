ABD’nin korktuğu başına geldi! Taliban milyonlarca dolarlık silahları ele geçirdi

20 yıl önce Afganistan'a giden ABD dün son askerini de Kabil'den çekti. Ülkede bir dönem sona ererken 20 yıllık eğitim 83 milyar dolarlık harcamaya rağmen, Afgan güçleri başkent Kabil'i tek bir kurşun atmadan Taliban'a bırakmıştı.