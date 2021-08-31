ABD, Afganistan’dan çekildi: Tarihe geçen fotoğraf! Taliban havaya ateş ederek kutladı

Dünyanın saniye saniye izlediği Afganistan'dan ABD askerinin de çekilmesiyle Taliban militanları Kabil Havalimanı'na girdi.ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çeklime sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından Taliban havaya ateş ederek kutladı. Öte yandan sabah saatlerinde ise Taliban yöneticileri gövde gösterisi yaptı.