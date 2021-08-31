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ABD, Afganistan’dan çekildi: Tarihe geçen fotoğraf! Taliban havaya ateş ederek kutladı

Dünyanın saniye saniye izlediği Afganistan'dan ABD askerinin de çekilmesiyle Taliban militanları Kabil Havalimanı'na girdi.ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çeklime sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından Taliban havaya ateş ederek kutladı. Öte yandan sabah saatlerinde ise Taliban yöneticileri gövde gösterisi yaptı.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:13
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ABD, Afganistan’dan çekildi: Tarihe geçen fotoğraf! Taliban havaya ateş ederek kutladı

Taliban havaya ateş ederek kutlama yaptı
ABD güçlerinin, Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından başkent Kabil'de Taliban üyelerinin havaya ateşe ederek kutlama yaptığı görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD, Afganistan’dan çekildi: Tarihe geçen fotoğraf! Taliban havaya ateş ederek kutladı

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD güçlerinin Afganistan'dan geri çekilme sürece tamamlandı.

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ABD, Afganistan’dan çekildi: Tarihe geçen fotoğraf! Taliban havaya ateş ederek kutladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşlarını, üçüncü ülke vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etme misyonunun sona erdiğini duyurmak için buradayım" ifadelerini kullanarak, son C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığını aktardı.

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ABD, Afganistan’dan çekildi: Tarihe geçen fotoğraf! Taliban havaya ateş ederek kutladı

Uçakta askerlerin ve Afganistan'da bulunan çekirdek diplomatik personelin olduğu belirtildi.

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ABD, Afganistan’dan çekildi: Tarihe geçen fotoğraf! Taliban havaya ateş ederek kutladı

Diplomatik tahliye görevi devam edecek
McKenzie, ABD'nin diplomatik tahliye görevine devam edeceğini ifade ederken, "Askeri tahliye tamamlanırken, ABD vatandaşları ve ayrılmak isteyen uygun Afganları tahliye etmek için diplomatik misyon devam ediyor" dedi.